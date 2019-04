Berlin. Noch vor dem ersten Bissen weiß man, wie diese Falafeln sich anhören werden, wenn man sie sich in den Mund schiebt. Kross und gold-braun frittiert, überzogen mit einer leichten Hummus- oder Joghurtsoße. Beim Zerbeißen krachen sie. Die knusprige Hülle zerspringt und gibt den Blick auf das weiche, leicht grüne Innere frei.

Neukölln kulinarisch entdecken kann man mit einer Stadttour von „Eat The World“.

Zubereitet werden diese arabischen Köstlichkeiten in „OS Kitchen“ an der Anzengruberstraße 20 in unmittelbarer Nachbarschaft zum Stadtbad Neukölln.

Das libanesische Restaurant ist modern eingerichtet, es hat nichts gemein mit Schnellimbiss-Buden, wo man für drei Euro einen Döner kaufen kann. Hell, viel Holz und eine lange Theke, an der das Essen frisch zubereitet wird, zeichnen den Laden aus. Ein Besuch lohnt sich: Die Falafeln gibt es entweder im Sandwich oder – für den größeren Hunger – auf dem Teller mit gebratenem Gemüse, Hummus und Brot. Dazu kann man beispielsweise den hausgemachten Ayran mit frischer Minze trinken.

Kulinarische Stadttour durch Neukölln

Doch wie nur soll man solche Geheimtipps in Neukölln finden? In der Zeitung darüber lesen und dann selbst ausprobieren, ist eine Möglichkeit. Eine andere ist eine kulinarische Stadttour.

Durch Neukölln und auch andere Bezirke Berlins bietet die beispielsweise das Unternehmen „Eat the world“ an. Zwischen 33 und 39 Euro kostet der rund dreistündige Rundgang durch den Bezirk mit Stopps an sieben verschiedenen Restaurants, Imbissbuden oder Bäckereien. Und dabei steht keineswegs nur arabische Küche auf dem Speiseplan.

Denn Neukölln ist bunt, vielfältig, multikulturell. Und das schmeckt man auch. In den vergangenen Jahren hat sich der Bezirk zu einem der spannendsten in ganz Berlin entwickelt – besonders, wenn es ums Essen geht. Rund 330.000 Menschen aus mehr als 160 verschiedenen Nationen leben hier. Und die wollen am liebsten alle Hausmannskost aus der Heimat essen, oder Pizza, oder Döner, oder Hamburger. In Neukölln kein Problem: Kaum eine Küche, die man hier nicht findet.

Französische Spezialitäten mitten in Rixdorf

Französische Spezialitäten hat Marie-Agnès Pianelli in Neukölln immer irgendwie vermisst. Die gebürtige Korsin lebt seit rund sieben Jahren im Bezirk. Französische Küche wie in der Heimat hat sie hier aber nicht gefunden. Und deshalb kurzerhand einfach ihr eigenes Café eröffnet. „Mimosa“ heißt es, seit zwei Jahren betreibt es Marie an der Richardstraße 103. „Wir machen alles selbst, Fertigprodukte kommen mir nicht ins Haus“, sagt sie fast schon ein wenig aufgebracht. Marie ärgert sich über andere Gastronomen, die ihren Kunden Convenience-Produkte auf den Teller legen.

Qualität schmeckt man dem Essen der quirligen Französin an. Ihre Kuchen und Tartes backt sie – wie sollte es anders sein – selbst. Besonder lecker ist Maries Quiche, französischer Zwiebelkuchen. Dampfend und verlockend duftend kommt der aus dem Ofen. Dazu empfiehlt sie französischen Weißwein. „Seit kurzem haben wir aber auch deutschen Wein“, erklärt sie. Dann muss sie allerdings schnell zurück in die Küche. Es ist Spargelsaison. Und die Sauce Hollandaise wird bei Marie klassisch aus Eigelb und Butter hergestellt.

Quiche im Restaurant Mimosa.

Trendorientierte Restaurants im Norden von Neukölln

Wie viele Restaurants, Dönerbuden, Schnellimbiss-Restaurants, Cafés, Gasthäuser oder Biergärten es tatsächlich in Neukölln gibt, kann wohl niemand so genau sagen. „Die Neuköllner Gastro-Szene ist sehr unterschiedlich geprägt und befindet sich im steten Wandel“, heißt es aus dem Bezirksamt. Daher sei auch eine zahlenmäßige Erhebung schwierig. Feststellen lässt sich jedoch, dass die Szenekieze in Nord-Neukölln international und stark trendorientiert seien. „Ausgerichtet auf eine internationale und junge Zielgruppe finden sich hier hauptsächlich Bars und Kneipen, die teilweise auch ungewöhnliche Konzepte umsetzen“, so eine Sprecherin des Neuköllner Bezirksamts. Hierzu zählen beispielsweise die Bar Klunkerkranich mit einer Mischung aus Café, Bar und Club auf dem Dach des Parkhauses auf den Neukölln Arcaden.

Essen mit historischem Hintergrund

Sozusagen im Schatten der Neukölln Arcaden, auf dem Alfred-Scholz-Platz, steht die „Rixbox“. Benannt ist sie nach Rixdorf, dem böhmischen Viertel, aus dem der Stadtteil entstanden ist. In der Bude bekommt man sämtliche Kaffeetrendgetränke, aber auch Essen. Die örtlichen Hipster nennen den Platz nur „den Plaza“. Zwischen 2012 und 2014 wurde der Platz aufwendig saniert. Seitdem ist er kein Schandfleck mehr im Kiez – sondern ein Prunkstück. Im Sommer finden hier mittwochs immer kleine Straßenkonzerte statt. Denen kann man ausgezeichnet lauschen bei einem kühlen Bier und Sandwiches aus der Rixbox.

Mohamed mit Falaffel im Restaurant OS Kitchen.

Die hat nämlich mit kleinen Biertisch-Garnituren ihre Terrasse möbliert. Neben Sandwiches, die beispielsweise mit Carpaccio vom Kassler und Sauerkraut belegt sind, gibt es immer wechselnde Speisen. Für den kleinen Hunger zwischendurch eignet sich der Kartoffelstampf, wahlweise mit Käse, oder ein Chili con oder sine Carne. Regional und gesund soll das Essen sein, das hier angeboten wird. Das gelingt Inhaber Hossein Eggebrecht – und ganz nebenbei wertet er mit seinem Imbissladen einen ganzen Platz auf.

Auf der Sonnenallee gibt es vor allem arabisches Essen

Die beiden großen Straßen im Bezirk, die Sonnenallee und die Karl-Marx-Straße, sind vor allem stark geprägt von arabischer und türkischer Gastronomie, schwerpunktmäßig im Fast-Food-Bereich. Rund 90 Prozent der Laden-Geschäfte auf der Sonnenallee sind in arabischer Hand, schätzt die Bezirksregierung. Die Straße wird deshalb auch „arabische Straße“, Schara al Arab, genannt. Wer authentisch arabisch essen möchte, ist hier genau richtig. Für kleines Geld, ab circa fünf Euro, gibt es beispielsweise in dem Imbiss Azzam an der Sonnenallee 54 große Teller mit arabischen Köstlichkeiten, von denen gut und gerne zwei Leute satt werden. Gepickeltes Gemüse, frisches Fladenbrot, selbstgemachte Falafeln, Köfte, arabische Pizza oder Shawarma – vor allem Neuköllner aus der Nachbarschaft kommen hier her, um zu essen.

Süden besticht mit deutscher Küche

In den südlichen Ortsteilen in Neukölln findet sich laut Bezirksamt „eher eine solide „Vorstadtgastrononie“. Besonders bekannt sind sicherlich die Ausflugsziele, wie das Schloss Britz, die Britzer Mühle oder der Britzer Garten. Hier ist „Gastronomie gepaart mit kulturellem Angebot“, so die Sprecherin des Bezirksamts. Von Wiener Schnitzel bis Entrecôte, von Flammkuchen bis Leber Berliner Art – die Speisekarten sind vielfältig. Und dazu kann man noch etwas lernen über die Geschichte des Bezirks.

Nirgends sonst in Berlin gibt es es gutes Falafel wie in Neukölln.

Mangelware im übertragenen Sinn ist in Neukölln jedoch die sogenannte Spitzengastronomie. Nur ein einziges Sterne-Restaurant gibt es im ganzen Bezirk, die Dessertbar Coda in der Friedelstraße. Doch keine Sorge: Wer in Neukölln spitzenmäßig Essen gehen will, kann das. Ein Restaurant braucht ja nicht immer einen Stern, um eine hervorragende Küche zu haben.

Das beweisen beispielsweise die Restaurants Eins44 an der Elbestraße 28/29 oder Tisk an der Neckarstraße 12. Beide bieten gehobene deutsche Küche mit internationalem Einfluss. Beide verbindet die Liebe zum Produkt: Frisch, regional und saisonal steht auf der Speisekarte. Beide Restaurants sind zwar eher im gehobenen Preissegment anzusiedeln. Aber bei beiden lohnt ein Besuch auch besonders.

Frühstück in Neukölln: Hotspot Böhmischer Platz

Einen Namen über die Bezirksgrenzen hinweg gemacht hat sich in den vergangenen Jahren der Böhmische Platz in Rixdorf als Hotspot für Brunch- und Frühstücksliebhaber. Seit drei Jahren gibt es hier beispielsweise das Café „Hallmann & Klee“ an der Böhmische Str. 13. Inhaberin Sarah Hallmann sorgt mit ihrer Mischung aus Handwerk und ausgewählten Produkten in Bioqualität dafür, dass nach der Eröffnung 2016 gleich scharenweise Gastrokritiker nach Rixdorf pilgerten – und zu größten Teilen voll des Lobes waren. 2017 war das „Hallmann & Klee“ sogar bei den Berliner Meisterköchen in der Kategorie „Berliner Szenerestaurant des Jahres“ nominiert. Die ersten eineinhalb Jahre stand Hallmann selbst jeden Tag in der Küche, mittlerweile hat sie auf die andere Seite des Tresens gewechselt, empfiehlt ihren Gästen zu jeder Tageszeit das passende Essen und, wenn gewünscht, auch gleich den korrespondierenden Wein dazu. Jeden Abend gibt es zudem ein Menu du Jour.

Vor allem am Wochenende empfiehlt sich im „Hallmann & Klee“ eine Reservierung. Wenn es einmal nicht klappt, gibt es gleich gegenüber an der Böhmische Str. 46 eine vielversprechende Alternative. Nach über drei Jahren mit dem Foodtruck haben dort Katie James und Florian Tränkner vor Kurzem ihr „The Future Breakfast“ eröffnet. Von morgens bis nachmittags gibt es dort Frühstück im australischen Stil: Eggs Benedict, Avocado Superfood Toast, Chia Breakfast Bowl.

Neukölln – Schmelztiegel der Kulturen

Neukölln – Schmelztiegel der Kulturen. Wo der ehemalige Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky behauptete, Multi-Kulti sei gescheitert, beweist die Gastro-Szene im Bezirk das Gegenteil. Neukölln ist eben nicht nur das Klischee von Rütli-Schule, Clan-Familien oder vermüllten Straßen. Der wahre Brennpunkt Neuköllns sind derzeit die Küchen der Restaurants.

