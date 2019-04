Brennpunkt Küche in Neukölln

In Neukölln geht es heiß her: Ständig schießen neue Cafés, Restaurants und Szene-Bars aus dem Boden. Langsam, aber sicher wälzt sich die Welle der Gentrifizierung von Nord nach Süd. Selbst vor Ecken, die bis vor Kurzem noch als schmuddelig galten, wie beispielsweise die Oderstraße am Tempelhofer Feld oder das Gebiet rund um den S-Bahn-Ring, machen die kreativen Auswüchse der Köche, Baristas oder Barkeeper keinen Halt mehr.

Und das ist auch gut so. Vorbei sind die Zeiten, in denen Neukölln das wahrgewordene Klischee einer Großstadt war, in der alles schief lief: Schüler, die ihre Lehrer bedrohten (Rütli-Schule). No-Go-Areas, in die sich selbst Anwohner nur zaghaft hinein trauten (Rollbergkiez). Und Bezirksbürgermeister, die meinten, Multi-Kulti sei gescheitert und es könne bald schon ganz Deutschland so schlecht gehen wie dem Bezirk (Heinz Buschkowsky). Die wahren Brennpunkte in Neukölln sind heute die Küchen. Hier verschmelzen die verschiedenen Kulturen und Nationen, die sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte im Bezirk niedergelassen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so entstehen neue Kulturen und Kreationen. Crossover nennt man das im Fachjargon, wenn sich Küchen verschiedener Nationen vermischen. Genau das macht den Charme von Neukölln aus, kulinarisch und auch sonst: Der Bezirk ist ein Schmelztiegel der Nationen. Und das schmeckt fantastisch.