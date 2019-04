„Arm, aber sexy“ – so betitelte Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit 2003 zwar die ganze Stadt. Aber auf Neukölln trifft der Satz besonders gut zu. Der Bezirk ist rau, dreckig, authentisch und am Ende doch auch irgendwie sexy.

So gilt Neukölln beispielsweise als Clan-Revier. Von den rund 20 kriminellen arabischen Großfamilien, die es in Berlin gibt, leben allein in Neukölln zehn. Das Gebiet rund um die Oderstraße am Tempelhofer Feld ist laut Polizei ein Kriminalitätsschwerpunkt. Allein im vergangenen halben Jahr wurden entlang der Oderstraße und in den anliegenden Straßenzügen 156 Straftaten begangen. Ganze Häuserzüge gehören hier stadtbekannten Clans. Auf Klingelschildern stehen Namen der Familien R. und Ch.

Die Oderstraße: Ganze Straßenzüge sind in der Hand von Clans.

Neukölln ist aber auch sexy – oder zumindest attraktiv für viele Neuberliner. Die soziale Vielfalt des Bezirks gilt mittlerweile als Ausweis einer weltoffenen Urbanität. Studenten, hippe Gutverdiener und Kreative zogen in den vergangenen Jahren zu, der nördliche Teil des fast 45 Quadratkilometer großen Neuköllns geriet erneut zum Musterbeispiel – nunmehr der Gentrifizierung.

Worin liegt der Charme von Neukölln?

Warum wollen aber so viele Menschen mittlerweile in Neukölln leben? Was macht den Charme des 330.000-einwohnerstarken Bezirks aus? Und wohin steuert Neukölln zukünftig?

Grund genug, sich mit dem Bezirk in einem großen Leserforum eingehend zu beschäftigen. Die Berliner Morgenpost bietet ihren Lesern die Möglichkeit, sich am Montag, 29. April, aus erster Hand über die Entwicklung des Bezirks zu informieren und mit unseren Experten auf dem Podium darüber zu diskutieren, wie er lebens- und liebenswert bleiben kann. Unser nächstes Leserforum in der Reihe „Morgenpost vor Ort" trägt den Titel „Neukölln – Probleme und Per­spektiven eines Bezirks".

Diese Experten sitzen auf den Podium

Auf dem Podium diskutieren: Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD); Astrid-Sabine Busse, Leiterin der Schule in der Köllnischen Heide; Sevil Yildirim, stellvertretende Leiterin des Mädchentreffs „Madonna“; Polizeioberrat Dirk Daube, stellvertretender Leiter des Polizeiabschnitts 55 (Rollbergstraße) und Nina Kugler, Neukölln-Reporterin der Berliner Morgenpost. Moderator des Abends ist Morgenpost-Autor Hajo Schumacher.

Das Leserforum beginnt am 29. April um 19 Uhr und dauert circa zwei Stunden. Es findet im Rathaus Neukölln an der Karl-Marx-Straße statt. Nach der etwa 60 Minuten langen Podiumsdiskussion ist das Publikum gefragt. Teilnehmer des Forums können ihre Fragen stellen und sich in die Debatte einschalten.

Darüber können Sie diskutieren

Das erste Thema des Leserforums ist die zukünftige Entwicklung von Neukölln, insbesondere in den Bereichen Stadtentwicklung und Wohnungsbau sowie Wirtschaft und soziale Infrastruktur. Gibt es noch Grundstücke, auf denen Wohnungen oder Büros gebaut werden können? Neue Schulen und Kitas werden benötigt, aber wo sollen sie errichtet werden? Müssen Alteingesessene angesichts steigender Mieten aus ihrem Kiez wegziehen? Sind Grünanlagen oder Kleingärten bedroht?

Die Sonnenallee in Neukölln: Schmelztiegel der Kulturen.

Ein weiteres zentrales Thema wird die Sicherheit sein, insbesondere mit der Clan-Kriminalität wollen sich unsere Experten befassen. Auch, wie die Sauberkeit im Bezirk verbessert werden kann, soll eine Rolle spielen. Und schließlich wollen wir darüber sprechen, wo das Miteinander der Kulturen im Bezirk funktioniert und wo nicht.

Neukölln: Schmelztiegel der Kulturen

Neukölln ist ein Schmelztiegel der Kulturen. Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund liegt im Norden Neuköllns teilweise bei bis zu 70 Prozent. Rund 90 Prozent der Geschäfte auf der Sonnenallee sind in arabischer Hand, schätzt die Bezirksregierung. Die Straße wird deshalb auch „arabische Straße“, Schara al Arab, genannt. Und sie ist nicht nur Schmelztiegel – sie ist auch Sinnbild für die Trennung der Kulturen.

Neukölln hat nämlich auch ein Problem mit Parallelgesellschaften. Am bekanntesten sind sicherlich die verschiedenen arabischen Clan-Familien, die den Rechtsstaat nicht akzeptieren und in einer eigenen Welt leben. Oft sind aber auch ganz normale Familien nur schlecht integriert in die deutsche Gesellschaft.

Allein die aktuelle Einschulungsuntersuchung von 2017, die Ende 2018 veröffentlicht wurde, zeigt: Fast die Hälfte der Kinder mit Migrationshintergrund spricht mindestens fehlerhaft Deutsch. Das kommt auch daher, dass die Eltern oft nur schlecht oder gar kein Deutsch sprechen.

„Stadtteilmütter“ helfen sich gegenseitig

Der Bezirk hat dieses Problem erkannt. Und hat 2004 das Programm der „Stadtteilmütter“ entwickelt. Ganz unbürokratisch und nah sollen sie sich um Familien – insbesondere um Frauen – in ihrem Kiez kümmern. Denn Stadtteilmütter haben selbst einen Migrationshintergrund und wurden zuvor von anderen Stadtteilmüttern besucht, haben deren Hilfe und Unterstützung angenommen – und sind nun selbst Frauen, die Frauen helfen.

Das Projekt der Stadtteilmütter ist nur ein Beispiel dafür, wie das Zusammenleben der Kulturen im Bezirk – sind sie sich auf den ersten Blick auch noch so fremd – vorbildhaft funktionieren kann. Neukölln – arm, aber sexy. Diskutieren Sie mit uns am 29. April diese und weitere Themen bei unserem Leserforum „Morgenpost vor Ort“.

Und so können Sie teilnehmen

Das sind die Experten auf dem Podium:

Martin Hikel (32) ist seit März 2018 Bezirksbürgermeister von Neukölln. Zuvor unterrichtete er als Lehrer in den Fächern Politik und Mathematik an einer Gesamtschule in Steglitz-Zehlendorf. Hikel sitzt seit 2011 für die SPD in der Neuköllner Bezirksverordnetenversammlung. 2016 bis 2018 war er hier Fraktionsvorsitzender. Gemeinsam mit seiner Frau lebt er in Neukölln.

Astrid-Sabine Busse (61) leitet seit mehr als 26 Jahren die Schule in der Köllnischen Heide. Von den 650 Schülern der Grundschule sind 80 Prozent arabischstämmig. Busse ist gebürtige Berlinerin, studierte Geografie und Politologie an der Pädagogischen Hochschule und der Freien Universität. Sie ist zudem Vorsitzende der Interessenvertretung Berliner Schulleitungen.

Sevil Yildirim (34) ist Diplom-Psychologin und stellvertretende Leiterin des Neuköllner Mädchentreffs „Madonna“. Die gebürtige Neuköllnerin studierte an der Humboldt-Universität und begann bereits während ihres Studiums, bei „Madonna“ zu arbeiten. Sie ist in der Gewaltprävention, auch mit Jungen, tätig. Zudem spricht sie mit Eltern und führt Projekte in der Jugendarbeit durch.

Hajo Schumacher (54), Morgenpost-Autor und -Kolumnist, moderiert die Diskussionsrunde. Der aus Münster stammende Journalist und Politikwissenschaftler arbeitet auch für Magazine, Hörfunk, Online-Medien und TV. Schumacher ist Verfasser mehrerer Bücher („Männerspagat“, Restlaufzeit“), bekannt ist er auch unter seinem Pseudonym Achim Achilles.

Nina Kugler (30) arbeitet seit 2018 für die Berliner Morgenpost und kümmert sich hauptsächlich um Menschen, Politik, Kultur und Gesellschaft im Bezirk Neukölln. Die gebürtige Stuttgarterin studierte Politik- und Europawissenschaften in Bonn, Bordeaux und Tübingen. Kugler lebt selbst in Nord-Neukölln und beobachtet von hier den Wandel des Bezirks.

Dirk Daube (51) ist Polizeioberrat und stellvertretender Leiter des Polizeiabschnitts 55 innerhalb der Polizeidirektion 5. Diese Direktion ist zuständig für Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg. Rund 590.400 Menschen leben hier auf 65 Quadratkilo- me­tern. Zu dem Abschnitt gehören auch die Karl-Marx- und die Hermannstraße, wo die Polizei gegen die Clan-Kriminalität kämpft.