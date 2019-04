Wie sich Stadtteilmütter um Gesundheit von Frauen kümmern

Foto: "Women for Women“

Haben den Frauengesundheitspreis der Initiative „Women for Women“ gewonnen: Die Stadtteilmütter von Neukölln.

Berlin. Haben arabische oder türkische Familien andere Probleme als deutsche? Abier Nasareddin winkt ab. Die Probleme seien vielfältig, erklärt sie. Ungesundes Essen, Kindern in der Erziehung Grenzen setzen, Probleme bei der Arbeitssuche. „Wie bei deutschen Familien auch“. Und Nasareddin muss es wissen, schließlich ist sie seit 14 Jahren Koordinatorin der Neuköllner Stadtteilmütter.

Ein Projekt, das arabische und türkische Frauen in kürzester Zeit sozusagen zu Kiez-Sozialarbeiterinnen ausbildet, damit sie sich dann um andere Frauen mit Migrationshintergrund kümmern können. Am Mittwochabend wurde das Neuköllner Projekt der Stadtteilmütter mit dem Frauengesundheitspreis der Initiative „Women for Women“ ausgezeichnet.

Neukölln: Schmelztiegel der Kulturen und Parallelgesellschaft zugleich

Neukölln – Schmelztiegel der Kulturen: Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund liegt im Norden Neuköllns teilweise bei bis zu 70 Prozent. Rund 90 Prozent der Geschäfte auf der Sonnenallee sind in arabischer Hand, schätzt die Bezirksregierung. Die Straße wird deshalb auch „arabische Straße“, Schara al Arab, genannt.

Und sie ist nicht nur Schmelztiegel – sie ist auch Sinnbild für die Trennung der Kulturen.

Neukölln hat nämlich auch ein Problem mit Parallelgesellschaften. Am bekanntesten sind sicherlich die verschiedenen arabischen Clan-Familien, die den Rechtsstaat nicht akzeptieren und in einer eigenen Welt leben.

Hälfte der Kinder mit Migrationshintergrund sprechen fehlerhaft deutsch

Oft sind aber auch ganz normale Familien nur schlecht integriert in die deutsche Gesellschaft. Allein die aktuelle Einschulungsuntersuchung von 2017, die Ende 2018 vom Bezirk veröffentlicht wurde, zeigt: Fast die Hälfte der Kinder mit Migrationshintergrund spricht mindestens fehlerhaft Deutsch. Das kommt auch daher, dass die Eltern oft nur schlecht oder gar kein Deutsch sprechen.

Abier Nasareddin (l.) und Leyla Celik sind die Koordinatorinnen der Neuköllner Stadtteilmütter.

Der Bezirk hat dieses Problem erkannt. Und hat 2004 das Programm der Stadtteilmütter entwickelt. Ganz unbürokratisch und nah sollen sie sich um Familien – insbesondere um Frauen – in ihrem Kiez kümmern. Denn Stadtteilmütter haben selbst einen Migrationshintergrund und wurden zuvor von anderen Stadtteilmüttern besucht, haben deren Hilfe und Unterstützung angenommen – und sind nun selbst Frauen, die Frauen helfen.

Stadtteilmütter mit Frauengesundheitspreis ausgezeichnet

Sie sprechen, meist in der jeweiligen Muttersprache, über ganz verschiedene Themen wie Kindererziehung, Familie – und auch über Gesundheit. Und genau dafür hat das Projekt der Stadtteilmütter den Frauengesundheitspreis der Initiative „Women for Women“ erhalten.

Denn gerade Frauen mit Migrationshintergrund haben oft besonders große Schwierigkeiten, sich im Gesundheitswesen zurechtzufinden. Das zeigen Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die Initiative „Women for Women“ möchte aber möglichst viele Frauen dazu bewegen, regelmäßig zur Krebsvorsorge zu gehen.

„Frauen, die selbst Migrationshintergrund haben, helfen anderen Frauen, sich zu qualifizieren und Gesundheitsleistungen wie Prävention, Diagnostik und Therapie in Anspruch zu nehmen“, sagte am Abend der Preisverleihung Nancy Brinker, Initiatorin von „Women for Women“.

Früher wurden Kinder nicht in Kitas angemeldet – heute gibt es keine Kitaplätze mehr

„Es ist oft nicht ganz einfach für die Stadtteilmütter, zu einer fremden Familie in die Wohnung zu gehen, manchmal gibt es Probleme oder Auffälligkeiten“, erklärt Abier Nasareddin. Sie ist seit 2004 eine der Koordinatorinnen der Stadtteilmütter. „Wir sprechen deshalb regelmäßig mit den Frauen und bereiten die Hausbesuche nach.“

Dass bestimmte Probleme besonders häufig auftreten, können die Koordinatorinnen nicht bestätigen. „Früher, als wir mit dem Projekt gestartet sind, hatten wir oft das Problem, dass Familien mit Migrationshintergrund ihre Kinder nicht in die Kitas geschickt haben“, erinnert sich die Sozialpädagogin Leyla Celik. „2019 werden die Kinder angemeldet, da sehen wir schon einen deutlichen Erfolg von unserem Projekt. Jetzt haben wir eher das Problem, dass es keine Kita-Plätze mehr gibt.“ Sie berichtet zudem, dass der viele Medienkonsum, auch die ständige Handynutzung, Familien Sorge bereiten würde – und viele Mütter nicht wüssten, wie sie ihren Kindern dann Grenzen setzen könnten.

Empowerment für Stadtteilmütter

77 Stadtteilmütter gibt es mittlerweile in Neukölln. Aber das Projekt hat längst Schule gemacht. Auch in anderen Berliner Bezirken, wie Mitte oder Friedrichshain-Kreuzberg, und auch in ganz Deutschland gibt es Stadtteilmütter.

Das Projekt hat zudem einen doppelten Nutzen: So werden nicht nur Familien mit Migrationshintergrund durch die Stadtteilmütter in die Gesellschaft integriert. Auch die Stadtteilmütter selbst profitieren von dem Projekt. Denn sie waren zuvor arbeitslos.

Nun werden sie bei der Diakonie eingestellt, im Rahmen einer Beschäftigungsmaßnahme, finanziert über das Jobcenter Neukölln. Mit dem Ziel, die Stadtteilmütter danach weiter in Jobs zu vermitteln. Mit großem Erfolg: Die Integrationsquote liegt bei rund 60 Prozent. Zum Vergleich: Im Durchschnitt liegt die Quote bei Beschäftigungsmaßnahmen vom Jobcenter sonst bei 15 bis 20 Prozent.