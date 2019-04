Morgenpost vor Ort: Diskussion über die Zukunft Neuköllns

Bei der Veranstaltung am 29. April im Rathaus an der Karl-Marx-Straße geht es um Probleme und Perspektiven des Bezirks.

Wohl kein Berliner Bezirk ist jenseits der Stadtgrenzen so bekannt wie Neukölln. Vor 15 Jahren erklärte der damalige Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD): „Multi-Kulti ist gescheitert“, und die Augen der Republik richteten sich auf diesen Teil der Hauptstadt als Musterbeispiel gescheiterter Integrationspolitik. In der Folgezeit galt Neukölln als Hochburg jugendlicher Intensiv-Straftäter und als Ballungsgebiet von Kiezen, in denen kriminelle Mitglieder arabischer Großfamilien den Ton angeben.

Doch parallel entwickelte sich insbesondere der Norden des Bezirks mehr und mehr zum internationalen Anziehungspunkt für junge Menschen. Plötzlich galt der raue Charme des Viertels als attraktiv, wurde die soziale Vielfalt des Bezirks als Ausweis einer weltoffenen Urbanität gepriesen. Studenten, hippe Gutverdiener und Kreative zogen zu, der nördliche Teil des fast 45 Quadratkilometer großen Neuköllns geriet erneut zum Musterbeispiel – nunmehr der Gentrifizierung.

Der Bezirk ist vielfältiger als allgemein wahrgenommen

Inzwischen gilt eine Zweizimmer-Wohnung mittleren Ausstattungsstandards für 1200 Euro Monatsmiete schon als günstig.

Viele Menschen sagen indes, nicht zu Unrecht, das alles bilde ja nur einen Teil des Bezirks ab. Der „grüne Süden“ mit den Ortsteilen Britz, Buckow und Rudow stehe für gutbürgerliche Quartiere mit hohem Anteil an Einfamilienhäusern, die Gropiusstadt für eine Großsiedlung, die ihren Tiefpunkt überwunden hat.

Grund genug, sich mit Neukölln in einem großen Leserforum eingehend zu beschäftigen. Die Berliner Morgenpost bietet ihren Lesern die Möglichkeit, sich am Montag, 29. April, aus erster Hand über die Entwicklung des Bezirks zu informieren und mit unseren Experten auf dem Podium darüber zu diskutieren, wie er lebens- und liebenswert bleiben kann. Unser nächstes Leserforum in der Reihe „Morgenpost vor Ort“ trägt den Titel „Neukölln – Probleme und Per­spektiven eines Bezirks“.

Podiumsdiskussion und Fragen aus dem Publikum

Auf dem Podium diskutieren: Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD); Astrid-Sabine Busse, Leiterin der Schule in der Köllnischen Heide; Sevil Yildirim, stellvertretende Leiterin des Mädchentreffs „Madonna“; Polizeioberrat Dirk Daube, stellvertretender Leiter des Polizeiabschnitts 55 (Rollbergstraße) und Nina Kugler, Neukölln-Reporterin der Berliner Morgenpost. Moderator des Abends ist Morgenpost-Autor Hajo Schumacher. Das Leserforum beginnt am 29. April um 19 Uhr und dauert circa zwei Stunden.

Nach der etwa 60 Minuten langen Podiumsdiskussion ist das Publikum gefragt. Teilnehmer des Forums können ihre Fragen stellen und sich in die Debatte einschalten. Die Teilnahme ist für unsere Leser kostenlos, sie müssen sich allerdings zuvor in unserer Redaktion anmelden. Wie das funktioniert, lesen Sie im Infotext links.

Wie das Miteinander der Kulturen funktioniert

Das erste Thema des Leserforums ist die zukünftige Entwicklung von Neukölln, insbesondere in den Bereichen Stadtentwicklung und Wohnungsbau sowie Wirtschaft und soziale Infrastruktur. Gibt es noch Grundstücke, auf denen Wohnungen oder Büros gebaut werden können? Neue Schulen und Kitas werden benötigt, aber wo sollen sie errichtet werden? Müssen Alteingesessene angesichts steigender Mieten aus ihrem Kiez wegziehen? Sind Grünanlagen oder Kleingärten bedroht?

Ein weiteres zentrales Thema wird die Sicherheit sein, insbesondere mit der Clan-Kriminalität wollen sich unsere Experten befassen. Auch, wie die Sauberkeit im Bezirk verbessert werden kann, soll eine Rolle spielen. Und schließlich wollen wir darüber sprechen, wo das Miteinander der Kulturen im Bezirk funktioniert und wo nicht.

Trotz hoher Mieten steigende Wohnungsnachfrage

Der Norden von Neukölln wächst rasant. Es ist schon jetzt eines der am dichtest besiedelten Gebiete Berlins. Und das merkt man auch an den Quadratmeterpreisen für Wohnungen. Zwischen 12 bis 15 Euro zahlt man hier laut der Internetseite immowelt.de im Schnitt für den Quadratmeter in einer Mietwohnung. Trotz der schwindelerregend hohen Mieten wollen immer noch mehr und mehr Menschen in den ehemaligen Problembezirk ziehen. Das merken natürlich auch große Immobilienfirmen – und versuchen beispielsweise durch Luxussanierungen alteingesessene Mieter zu verdrängen.

Seit März diesen Jahres steht deshalb ganz Nord-Neukölln unter Milieuschutz. Damit soll vor allem durch spezielle Regelungen die eingesessene Bevölkerungsstruktur erhalten bleiben. Es ist zum Beispiel untersagt, Miet- in Eigentumswohnungen umzuwandeln, Wohnungen mit einem höheren Standard zu modernisieren oder kleinere Wohnungen zusammenzulegen. Bei Hausverkäufen hat der Bezirk zudem das Recht, ein Vorkaufsrecht auszusprechen.

Vereinbarungen zum Milieuschutz erfolglos

Doch auch die Milieuschutzvereinbarung kann umgangen und außer Kraft gesetzt werden. Und das geschieht immer öfter. Wurden beispielsweise in Neukölln 2012 noch 318 Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohngen genehmigt, waren es 2013 bereits 529, 2014 dann schon 1090 Umwandlungen, 2015 schließlich 1225 und im Jahr 2016 gar 1448 Umwandlungen.

Steht Neukölln kurz vor einem Mietenkollapps? Und was bedeutet Gentrifizierung und Verdrängung für den Bezirk? Kommen Sie zu unserem Leserforum am 29. April und diskutieren Sie mit.

Diese Experten sitzen auf dem Podium

Martin Hikel (32) ist seit März 2018 Bezirksbürgermeister von Neukölln. Zuvor unterrichtete er als Lehrer in den Fächern Politik und Mathematik an einer Gesamtschule in Steglitz-Zehlendorf. Hikel sitzt seit 2011 für die SPD in der Neuköllner Bezirksverordnetenversammlung. 2016 bis 2018 war er hier Fraktionsvorsitzender. Gemeinsam mit seiner Frau lebt er in Neukölln.

Bürgermeister Martin Hikel

Astrid-Sabine Busse (61) leitet seit mehr als 26 Jahren die Schule in der Köllnischen Heide. Von den 650 Schülern der Grundschule sind 80 Prozent arabischstämmig. Busse ist gebürtige Berlinerin, studierte Geografie und Politologie an der Pädagogischen Hochschule und der Freien Universität. Sie ist zudem Vorsitzende der Interessenvertretung Berliner Schulleitungen.

Schulleiterin Astrid-Sabine Busse

Sevil Yildirim(34) ist Diplom-Psychologin und stellvertretende Leiterin des Neuköllner Mädchentreffs „Madonna“. Die gebürtige Neuköllnerin studierte an der Humboldt-Universität und begann bereits während ihres Studiums, bei „Madonna“ zu arbeiten. Sie ist in der Gewaltprävention, auch mit Jungen, tätig. Zudem spricht sie mit Eltern und führt Projekte in der Jugendarbeit durch.

Sevil Yildirim

Hajo Schumacher (54), Morgenpost-Autor und -Kolumnist, moderiert die Diskussionsrunde. Der aus Münster stammende Journalist und Politikwissenschaftler arbeitet auch für Magazine, Hörfunk, Online-Medien und TV. Schumacher ist Verfasser mehrerer Bücher („Männerspagat“, Restlaufzeit“), bekannt ist er auch unter seinem Pseudonym „Achim Achilles“.

[Hajo Schumacher

Nina Kugler (30) arbeitet seit 2018 für die Berliner Morgenpost und kümmert sich hauptsächlich um Menschen, Politik, Kultur und Gesellschaft im Bezirk Neukölln. Die gebürtige Stuttgarterin studierte Politik- und Europawissenschaften in Bonn, Bordeaux und Tübingen. Kugler lebt selbst in Nord-Neukölln und beobachtet von hier den Wandel des Bezirks.

Nina Kugler

Dirk Daube ist Polizeioberrat und stellvertretender Leiter des Polizeiabschnitts 55 (Rollbergstraße) innerhalb der Polizeidirektion 5. Diese Direktion ist zuständig für die Bezirke Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg. Rund 590.400 Menschen leben hier auf 65 Quadrat- kilome­tern – das entspricht ei­ner Stadt in der Größenordnung von Dortmund. Zu Dirk Daubes Abschnitt 55 gehören unter anderem die Karl-Marx-Straße und die Hermannstraße, also Nord-Neukölln. Dort kämpft die Polizei gegen Clan-Kriminalität. Jüngst gab es in diesem Zusammenhang mehrere Razzien etwa gegen Shisha-Bars.

So können Sie am Leserforum teilnehmen

