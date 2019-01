Das sind die Nominierten für den Neuköllner Kunstpreis 2019

Berlin. Die Nominierten für den Neuköllner Kunstpreis 2019 stehen fest. Im Rennen um die Auszeichnung sind acht Neuköllner Künstler: Stefanie Bühler, Ingo Gerken, Johanna Jaeger, Petra Lottje, Océane Moussé, Natasza Niedziółka, Aurélie Pertusot, Lisa Premke.

"Die Qualität und Quantität der künstlerischen Produktion in Neukölln ist sehr hoch", teilt das Kulturnetzwerk Neukölln mit, das den Preis vergibt. "Diesem Reichtum und der künstlerischen Professionalität trägt der Neuköllner Kunstpreis Rechnung." Rund 140 Künstler mit einem Arbeitsplatz oder Wohnort in Neukölln hätten sich mit einem künstlerischen Werk um den Neuköllner Kunstpreis beworben. Acht von ihnen wurden von einer siebenköpfigen Fachjury für den mit insgesamt 6.000 Euro dotierten Preis nominiert. Ihre Arbeiten werden nun mit einer Gruppenausstellung in der Galerie im Saalbau gewürdigt. Die Nominierten und die Preisträger werden am 1 . Februar bei einer festlichen Zeremonie im Heimathafen Neukölln der Öffentlichkeit vorgestellt.

Der Neuköllner Kunstpreis ist eine Kooperation des Fachbereichs Kultur mit dem Kulturnetzwerk Neukölln. Ideell und finanziell wird dieses Veranstaltungsformat unterstützt durch die Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land und das BIWAQ-Projekt Unternehmen Neukölln.

Freitag, 1. Februar, 19 Uhr: Preisverleihung im Heimathafen Neukölln (Karl-Marx-Straße 141). Nach der Preisverleihung findet im Großen Saal des Heimathafens die Kunstpreisparty statt.

Die Ausstellung in der Galerie im Saalbau ist ab dem 2. Februar bis zum 24. März.