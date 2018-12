Mini-Milieuschutz für die Gropiusstadt beschlossen

Neukölln. Überall in Berlin steigen die Mieten, die Bewohner haben Angst vor Verdrängung und Gentrifizierung. Das ist auch in der Gropiusstadt in Neukölln nicht anders. Ehemals verschrien als sozialer Brennpunkt, machen steigende Mieten, Luxusmodernisierungen und Wohnungsaufkäufe auch vor der Hochhaussiedling nicht mehr Halt. Deshalb hat das Bezirksamt Neukölln nun einen Aufstellungsbeschluss für eine sogenannte "Umstrukturierungsverordnung“ beschlossen.

Umstrukturierungssatzung schützt Anwohner

Ähnlich wie der Milieuschutz, ist die Umstrukturierungssatzung eine Form der Erhaltungssatzung. Die Regelung ist allerdings viel einfacher als beim Milieuschutz, denn hier sind keine aufwendigen und zeitraubenden Voruntersuchungen erforderlich. Und: In Umstrukturierungsgebieten wie der Gropiusstadt werden Baumaßnahmen nur noch dann genehmigt, wenn es einen Sozialplan gibt, der den sozialverträglichen Ablauf sichert.

"Milieuschutz wie wir ihn aus Altbaugebieten kennen, ist hier kein wirksames Mittel. Zur Sicherung eines sozialen Ablaufs dieser großflächigen Maßnahmen ist die Ausarbeitung eines Gebietssozialplans erforderlich, der den individuellen Mieterschutz gewährleistet. Die Umstrukturierungsverordnung ebnet den Weg dafür", teilte das Bezirksamt Neukölln mit.

Während der Milieuschutz also vorbeugend und langfristig für größere Stadtteile aufgestellt wird, ist die Umstrukturierungsverordnung ein Instrument auf Zeit, mit dem die Bezirke schnell auf drohende kleinräumige Verdrängungen reagieren können. „Modernisierungsvorhaben können wir damit zunächst für ein Jahr zurückstellen“ teilte Neuköllns Baustadtrat Jochen Biedermann (Grüne) mit Blick auf die Umstrukturierungsverordnung mit.

Mieten in der Gropiusstadt steigen immer weiter an

Ein sogenanntes Grobscreening im Auftrag des Bezirks hatte jüngst eine erhebliche Dynamik in der Gropiusstadt ergeben. So sind beispielsweise Mieten nach Renovierungsarbeiten von über 10 Euro pro Quadratmeter keine Seltenheit mehr in der Gropiusstadt. Auch die Zahl der Wohnungsverkäufe liegt mittlerweile deutlich über dem Berliner Durchschnitt. Gleichzeitig sind insbesondere langjährige Anwohner der Großsiedlung betroffen, die überdurchschnittlich häufig auf Transferleistungen wie Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld angewiesen sind.

