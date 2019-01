Das wird ab 2020 am Vivantes Klinikum Neukölln umgebaut

Das Vivantes Klinikum Neukölln ist dringend sanierungsbedürftig. 1986 wurde es eröffnet - und ist seitdem deutlich in die Jahre gekommen. Seit Jahren plant Vivantes deshalb einen Neubau. Baubeginn wird voraussichtlich 2020 sein, wie der Konzern kürzlich mitteilte. 2024 soll der Neubau dann fertig sein. Und nun wurde auch bekannt, was genau neu gemacht werden wird an dem größten Klinikum des Vivantes-Konzerns in Berlin.

Um die vollständige Sanierung des Klinikums Neukölln zu ermöglichen, wird in einem ersten Bauabschnitt vor dem Hauptgebäude ein neuer Kopfbau, der sogenannte "Nordkopf", errichtet. Das teilte Mischa Moriceau

Pressereferentin von Vivantes, gegenüber der Berliner Morgenpost mit. Allein hier werden 16 neue OPs entstehen. Der Nordkopf wird als Drehscheibe für die Sanierung des Hauptgebäudes fungieren. Der Erweiterungsneubau umfasst neben dem OP-Trakt eine neue Rettungsstelle, Funktionsdiagnostik für Kardiologie und Endoskopie, sowie 240 Betten und 28 Betten der Intensivstation sowie einen Hubschrauberlandeplatz.

Sanierungsmaßnahmen erfolgen im laufenden Betrieb

Das Klinikum Neukölln ist nach dem Virchow-Klinikum der Charité das größte der 81 Krankenhäuser der Stadt. Mit 1200 Betten und 2300 Ärzten, Pflegern und Therapeuten sowie mit mehr als 125.000 Patienten jährlich und aufgrund seiner Lage ist es für die medizinische Versorgungssicherheit Berlins enorm wichtig. Alle Sanierungsmaßnahmen erfolgen daher im laufenden Betrieb. Die Kosten für den Um- und Neubau belaufen sich derzeit auf schätzungsweise 700 Millionen Euro.

Für 270 Parkplätze, die für den Bau des geplanten Nordkopfes weichen, muss Ersatz geschaffen werden, so eine Auflage des Bezirksamtes Neukölln. Ein neues Parkhaus mit 480 Parkplätzen wird dort gebaut, wo bis jetzt noch das zum Vivantes Klinikum Neukölln gehörende Ida-Wolff-Pflegeheim an der Fritz-Erler-Allee steht. Neben einem Parkhaus wird hier auch ein Ärztehaus neu- sowie das Pflegeheim umgebaut.

Bewohner von Pflegeheim müssen umziehen

Das Pflegeheim wird weiter betrieben, nur die Kapazitäten in dem jetzigen Bau werden leicht reduziert, sodass die Bewohner größtenteils dort bleiben können. Für die Bewohner steht darüber hinaus aber auch eine alternative Unterbringungsmöglichkeit in der näheren Umgebung zur Verfügung. Vivantes hat nämlich vor wenigen Wochen vier Senioren-Domizile von einem anderen Betreiber übernommen. Eine davon befindet sich in unmittelbarer Nähe des Ida-Wolff-Pflegeheims und kann auf Wunsch der Bewohner ab Januar, sonst aber auch ab März, von einzelnen Bewohnern bezogen werden, teilte der Konzern mit.