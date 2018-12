Initiative "Aktion Karl-Marx-Straße" feiert Jubiläum

Die Karl-Marx-Straße in Neukölln

Eine Lenkungsgruppe bringt Anwohner, Mitarbeiter der Verwaltung, Politik und Gewerbetreibende an einen Tisch.

Berlin. Die Kark-Marx-Straße in Neukölln ist die Hauptschlagader, die durch den Bezirk führt. Unzähliche Spätis, Dönerbuden, Modegeschäfte, Restaurants und Co. reihen sich hier aneinander. Und die Straße ist auch ein Ort der Veränderung. Seit zehn Jahren bringt die "Aktion Karl-Marx-Straße" die Anwohner, Händler, Restaurantbesitzer, Künstler und Gewerbetreibende mit Politikern und Mitarbeitern der Verwaltung zusammen. Gemeinsam soll entschieden werden, was der Karl-Marx-Straße gut tut, wo Nachbesserungsbedarf besteht und - vor allem - wie der Umbau der Straße funktionieren soll und kann.

2004 wurde der Umbau der Neuköllner Karl-Marx-Straße beschlossen

Und möglichst viele Bewohner sollten mitreden dürfen bei der Neugestaltung. 2008 gründete sich schließlich die Lenkungsgruppe "Aktion Karl-Marx-Straße". Finanziert wird sie durch das Förderprogramm "Aktive Zentren". Dieses Bund-Länder-Programm gibt es seit zehn Jahren“. Das Programm zielt vor allem darauf, die Funktion geschwächter Stadt- und Ortsteilzentren durch eine umfassende Strategie zu stärken, die besonders die privaten Akteure vor Ort in den Prozess einbezieht.

Bisher wurden große Abschnitte der Straße umgebaut

2019 folgt dann der Umbau bis zur Reuterstraße sowie der Pannierstraße bis zur Sonnenallee. Besonderes Augenmerk liegt dann auf dem Umbau des Bereichs vor der Rixdorfer Grundschule: Dieser wird neu gestaltet, um die Verkehrssicherheit vor der Schule zu verbessern. Während der jeweiligen Baumaßnahmen wird die Donaustraße größtenteils halbseitig gesperrt und nur als Einbahnstraße in Richtung Südosten befahrbar sein.

