Wie eine Initiative für die Gropiusstadt kämpft

Berlin. Denkt man an die Gropiusstadt, denkt man an triste Hochhäuser, sozialen Abstieg und Christiane F. In ihrem 1981 erschienenen Buch „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ hatte F. nur trostlose Worte für die Großsiedlung übrig. „Überall nur Pisse und Kacke“, schrieb sie. Und der Ruf war weit über die Stadtgrenzen hinweg ruiniert. Das blieb auch nach dem 50. Geburtstag der Gropiusstadt 2012 so, als mithilfe von 100 Millionen Euro die energetische Sanierung finanziert wurde.

Mathias Krebs sieht die Gropiusstadt anders. Er sagt: "Die Bewohner der Gropiusstadt haben die gleichen Sehnsüchte wie andere Berliner." Der 51-Jährige sitzt in seinem Computerladen und blickt durch bodentiefe Fenster auf die älteste Mühle Berlins, die Jungfernmühle, die im Schatten der grauen, dreckig-weißen und beigen Hochhäusern der Gropiusstadt steht. Seit 16 Jahren arbeitet er hier. Vor drei Jahren hat er mit anderen Gropiusstädtern die "Initiative Jungfernmühle" gegründet.

Die Idee, der Gropiusstadt zu helfen, kam wie ein Geistesblitz

"Ich saß hier so in meinem Laden und habe mir überlegt wohin mit meiner Energie. Ich wollte gern helfen und ein soziales Projekt starten", erzählt er. Wie ein Geistesblitz kam es ihm dann plötzlich: "Ich helfe hier", erinnert er sich. Hier, wo er selbst aufgewachsen ist und wo er bis heute eine starke Verbindung hin hat.

Sein Ziel: Er möchte die Bewohner der Gropiusstadt näher zusammenbringen, ein nachbarschaftliches Verhältnis entstehen lassen. "Eine Keimzelle des Wandels" nennt er seinen Computerladen, in dem sich die Initiative, die mittlerweile 15 Mitglieder hat, jeden Mittwoch trifft.

Langsam und bedacht soll der Wandel in der Großsiedlung abgehen. "Kein Strohfeuer, das schnell wieder ausgeht", sagt Krebs. Mit Strohfeuer meint er Großveranstaltungen, die zwar viele Menschen anziehen - aber nach wenigen Tagen wieder vergessen sind. Auch das hat er probiert, hier, in der Gropiusstadt. Funktioniert hat es nicht.

Kleine Projekte sollen Nachbarschaft nachhaltig festigen

Jetzt planen er und seine Mitstreiter kleinere Projekte, die den Zusammenhalt in der Gropiusstadt nach und nach stärken sollen. Im Oktober gibt es ein Erntedankfest, im Januar ein gemeinsames Mühlensingen, ein Repair-Café ist in Planung. Im Mittelpunkt steht dabei auch die Jungfernmühle. Sitzbänke mit Blick auf Berlins älteste Mühle hat er selbst gebaut. Lavendel aus dem eigenen Garten hat Krebs in die Beete rund um die Mühle eingepflanzt, ein Komposthaufen liefert den nötigen Humus zur Düngung und Regenwasser zur Bewässerung wird in einer großen Tonne aufgefangen. Der Platz um die Mühle soll ein Begegnungsort werden. "Hier soll ein Kreislauf entstehen", sagt Krebs doppeldeutig. Pflanzen sollen hier wachsen, aber auch Vertrauen unter den Nachbarn.

Krebs selbst ist Neuköllner. Er hat die Veränderung im Norden des Bezirks genau beobachtet. Und will seine Gropiusstadt auf den Wandel vorbereiten, die Bewohner mitnehmen statt der Gentrifizierung unvorbereitet überlassen. Denn Krebs ist sich sicher: In zehn Jahren wird die Gropiusstadt auch hip sein. Spätestens dann nämlich, wenn es in Kreuzkölln, im Reuter- oder Schillerkiez keine bezahlbaren Wohnungen mehr gibt.

Schon heute sieht Krebs erste kleine Erfolge. Er erzählt davon, dass ein Mitglied der "Initiative Jungfernmühle" für einen kiezbekannten Obdachlosen in einer Grass-roots-Aktion einen dicken Schlafsack und Kleidung für den Winter organisiert hatte. Unter Mithilfe von Bewohnern der Gropiusstadt. "Menschen tun sich wieder zusammen", sagt Krebs und lächelt. "Es passieren wieder Nachbarschaftswunder."

Die Jungfernmühle

Foto: Sergej Glanze

1753 wird die Jungfernmühle unweit des holländischen Viertels in Potsdam gebaut. Der Architekt war der holländischen Zimmermann Adrian den Ouden. Einer sagenhaften Überlieferung nach trägt die Jungfernmühle ihren Namen, weil die Tochter des ersten Müllers - eine Jungfer - bei der Besichtigung der gerade erst fertiggestellten Mühle von den Flügeln erfasst, meterhoch in die Luft geschleudert und gestorben sein soll. 1860 wurde die Mühle schließlich verkauft, abgebaut und nach Neukölln verfrachtet. Auf dem Rollberg, zwischen der heutigen Hermann- und Karl-Marx-Straße, wurde sie wieder aufgebaut. 1892 wurde die Jungfernmühle ein weiteres Mal versetzt, und zwar an ihren heutigen Standort an der Rudower Straße in Buckow. 1926 wird die Jungfernmühle auf elektrischen Betrieb umgestellt, 1980 wird der Betrieb schließlich ganz eingestellt. Erst 1993 wird die Mühle renoviert, nachdem sie jahrelang verfiel. Seit der Renovierung ist ein Restaurant in der Mühle untergebracht.