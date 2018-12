Starke Windböen - Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt geschlossen

Bereits in der Nacht warf der Wind einzelne Stände um. Deshalb blieb der Weihnachtsmarkt am Sonnabend zu.

Berlin (dpa/bb) - Starke Windböen haben einzelne Weihnachtsmärkte in Berlin etwas durcheinandergewirbelt. Der Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt blieb am Samstag aus Sicherheitsgründen geschlossen, wie die Veranstalter mitteilten. Bereits in der Nacht zu Samstag waren durch die Windböen einzelne Stände umgeworfen worden, hieß es. Am Sonntag sollte der Weihnachtsmarkt voraussichtlich wieder geöffnet werden.

Die Wetteraussichten sind aber laut Deutschem Wetterdienst am Sonntag ganz ähnlich. Auch am 2. Advent sei mit Windstärke 7, einzelnen Windböen bis zu 60 km/h und immer wieder kräftigen Regenschauern zu rechnen, sagte die diensthabende Meteorologin.

( dpa )