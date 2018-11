Messerattacke im Neuköllner Sozialamt: Obdachloser wollte töten

Berlin. Rund zwei Jahre nach einer Messerattacke im Bezirksamt Neukölln hat ein 59-Jähriger vor dem Landgericht eine versuchte Tötung gestanden. Aus Verärgerung und Ausländerhass habe er die damals für ihn zuständige Mitarbeiterin des Sozialamtes umbringen wollen, erklärte der Angeklagte zu Beginn der Verhandlung am Montag. Er habe der Obdachlosigkeit entgehen und verhaftet werden wollen. „Aber die Frau bemerkte die Gefahr“, sagte der Deutsche.

Der frühere Taxifahrer war obdachlos und lebte in einem Wohnheim, als er laut Anklage im September 2016 mit einem 20 Zentimeter langen und sieben Zentimeter breiten Kampfmesser im Rucksack zum Bezirksamt ging. Er habe vor dem Dienstzimmer der Geschädigten auf eine günstige Gelegenheit gewartet, um der Frau mit dem Messer in den Hals zu stechen, heißt es dort. Als die Mitarbeiterin in ein benachbartes Zimmer flüchtete, verfolgte er sie. Einen Kollegen der Frau, der sich ihm in den Weg stellte, verletzte er demnach durch einen Stich in den Oberkörper.

Angeklagtem droht Schuldspruch wegen versuchten Mordes

Der 59-Jährige war in einem ersten Prozess unter anderem wegen versuchten Totschlags zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht ging damals von erheblich verminderter Schuldfähigkeit des Täters aus und ordnete seine Unterbringung in einem Krankenhaus des Maßregelvollzugs an. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte die Entscheidung auf Revision des Angeklagten und der Nebenklägerin aufgehoben. Im neuen Prozess droht dem Angeklagten ein Schuldspruch wegen versuchten Mordes.

Der Angeklagte sagte weiter, er sei „nicht krank und kein Fall für die Psychiatrie“. 2015 habe er seine Wohnung verloren. Seitdem habe sich sein Ausländerhass verstärkt. Die Mitarbeiterin habe mit Akzent gesprochen. Nach Angaben eines Zeugen war der Angeklagte vor allem darüber verärgert, dass er kein Einzelzimmer im Wohnheim bekam.

Das Opfer leidet bis heute unter den psychischen Folgen der Tat. Ob die Frau vor Gericht als Zeugin aussagen wird, ist fraglich. Der Prozess wird am 8. November fortgesetzt.

