Neuköllnerin schwimmt Weltrekord mit 68 Jahren

Neukölln. Ihre silbergrauen Haare trägt Ruth Stübert in einem sportlichen Kurzhaarschnitt. Ganz unkompliziert kann sie die so nämlich unter ihre Bademütze stopfen, bevor sie ins Becken springt, um zu trainieren. Das kommt bis zu fünf Mal die Woche vor. Denn Ruth Stübert ist Wettkampfschwimmerin. Trotz ihrer 69 Jahre.

Stübert ist eine von rund 25.000 Mastersschwimmern in Deutschland. Das Mastersschwimmen ist der generationenübergreifende Schwimmsport für erwachsene Wettkampfschwimmer, die den Sprung in die Profiliga nicht geschafft haben. Mindestens 20 Jahre alt muss man sein, um beim Masters-schwimmen mitmachen zu dürfen. Nach oben hin gibt es keine Altersgrenze. Die Teams können sich also aus unterschiedlich alten Schwimmern zusammensetzen. Der älteste deutsche Mastersschwimmer ist momentan 90 Jahre alt, erzählt Stübert.

1988 nahm Stübert an ihrer ersten WM in Australien teil

Mit sechs Jahren hatte Stübert ihren ersten Wettkampf. Das war 1955. „Seitdem schwimme ich“, erzählt sie. Bis sie 20 Jahre alt war schwamm sie bei verschiedensten Wettkämpfen mit. Bei Berliner und Deutschen Meisterschaften. Einmal ging sie sogar für die B-Mannschaft der Deutschen Nationalmannschaft an den Start. Doch dann kam die Familienplanung. Stübert wurde Mutter, das Schwimmen hatte nicht mehr oberste Priorität. Aber ganz ohne ging es eben auch nicht. Mit 30 Jahren dann entschloss sich Stübert bei den Masters mitzuschwimmen.

1988 schließlich war sie bei der Masters-Weltmeisterschaft im australischen Brisbane dabei. Seitdem häufen sich ihre Erfolge, ein Rekord jagt den nächsten. Gerade erst ist sie mit ihrer Viererstaffel Berliner Mannschaftsmeister der Masters geworden. Mit diesem Sieg hat sich das Team für das Bundesfinale im November in Gelsenkirchen qualifiziert. Das schaffen nur die 18 besten Mannschaften Deutschlands. In den vergangenen 23 Jahren hat sich Stüberts Verein, der SG Neukölln e.V. Berlin – mit rund 4300 Mitgliedern Berlins größter Schwimmverein – 23 Mal für das Bundesfinale qualifiziert. „19 Mal waren wir unter den Top 3, und neun Mal haben wir den Titel auch gewonnen“, erzählt sie stolz.

Trotzdem ist Stübert auf dem Boden geblieben. Vor jedem Wettkampf ist sie aufgeregt, muss die Schwimmhalle verlassen und Atemübungen machen. Ihre Europa- und Weltrekorde, die sie erschwommen hat, muss sie erst nachzählen. Auswendig weiß sie das nicht. Acht Mal hat sie einen neuen Europa- und fünf Mal einen Weltmeisterrekord im Team und in der Staffel der Masters aufgestellt. „Dann muss ich wohl mindestens auch so viele EM- und WM-Titel geholt haben“, sagt sie und klingt dabei selbst ein wenig überrascht. Stüberts Disziplin ist das Sprinten über 50 oder 100 Meter. „Für die Staffel gebe ich alles“, sagt sie. „Aber sonst mache ich es auch vor allem aus Spaß und um fit zu bleiben.“ Der letzte Altersklassenrekord, den sie mit ihrer Staffel aufgestellt hat, ist von 2017. Zwei Minuten 29 Sekunden und 53 Millisekunden über vier mal 50 Meter. Weltrekord.

Auch wenn die Mastersschwimmer offiziell nicht zu den Profischwimmern gehören, müssen sie dennoch genauso diszipliniert trainieren. Bis zu fünf Mal die Woche schwimmt Stübert ihre Bahnen über eineinhalb oder dreieinhalb Kilometer. Am Wochenende finden dann Wettkämpfe statt. Und im Turnus jedes Jahr abwechselnd noch die Masters-Europa- oder Weltmeisterschaften.

Kosten für die Meisterschaften zahlen Sportler selbst

Ein großer Unterschied zu den Profis ist – wie bei fast jedem anderen Sport auch – die Finanzierung. „Bis auf das Startgeld, das der Verein für uns übernimmt, müssen wir die Reisen zu den Wettkämpfen selbst bezahlen“, erzählt Stübert. Anreise, Übernachtung, Essen – das geht ins Geld. „Einmal musste ich eine WM ausfallen lassen. Im Jahr davor war mein Auto kaputt gegangen, da konnte ich mir eine weite Reise nicht leisten.“ Japan, Ungarn, Südkorea – für die nächsten internationalen Wettkämpfe stehen wieder ferne Länder auf dem Plan. „Ich hänge ganz gern noch ein bisschen Urlaub dran, wenn ich schon mal dort bin“, erzählt Stübert. „Es gibt da einen Reiseveranstalter, der im Anschluss an die Wettkämpfe Rundreisen organisiert.“

Ganz besonders freut sie sich auf die Masters-EM in Budapest. „Ungarn ist eine Schwimmer-Nation. Die Badeanlagen dort sind ein Traum“, schwärmt Stübert. Zwei Jahre sind es bis dahin noch. Dann ist Stübert 71 Jahre alt, solange möchte sie mindestens noch bei den Masters mitschwimmen. „Hier und da zwickt der Körper manchmal schon“, gesteht sie. Und was kommt nach Budapest? „Dann muss ich schauen, wie es mir geht.“ Eines aber steht für sie fest: Ohne Schwimmen geht es nicht. „Da fühle ich mich nicht wohl, das geht gar nicht.“

Masters – kein Seniorensport

Schwimmen

Von 20 Jahren aufwärts kann jede Altersgruppe bei den Masters an Wettkämpfen teilnehmen. Im Deutschen Schwimm-Verband gibt es rund 25.000 aktive Mastersschwimmer. In vier verschiedene Disziplinen können die Masters antreten.

Die bekannteste und beliebteste ist das Schwimmen. Geschwommen wird über Distanzen von 50 bis 1500 Meter auf Bahnen von 25 oder 50 Meter in Hallen und Freibädern. 560 Aktive gibt es in diesem Bereich.

Eine weitere Disziplin ist Wasserball mit 213 Sportlern. Bei den Masters spielen Frauen und Männer gemeinsam in Teams.

Auch Wasserspringen ist eine Mastersdisziplin (acht Aktive). Gesprungen wird aus verschiedenen Höhen von Brett und Turm. Es gibt das Kunstspringen (ein und drei Meter), Turmspringen (fünf, siebeneinhalb und zehn Meter) und Synchronspringen (Brett drei Meter und Turm zehn Meter).

Die letzte Disziplin ist das Synchronschwimmen mit sechs Aktiven. Hier geht es um Kraft, Ausdauer und Synchronität.