Aktion der Berliner Tafel: Essen für den guten Zweck

Berlin. Montagmittag ist Rush Hour in der Dreieinigkeitskirche in Neukölln. Hier, in dem hellen und geräumigen Foyer der Kirche, unweit der Gropiusstadt, kommen sie alle zusammen: Kopftuch tragende Mütter, Rollator fahrende Opas, Jutetasche schleppende Männer. Eines hat diese heterogene Gruppe aber gemeinsam: Hunger. Und zu wenig Geld. Im Gotteshaus bekommen sie Lebensmittel. Bereitgestellt von „Laib und Seele“, einer Aktion der Berliner Tafel.

Jeden Montag werden hier 150 bis 200 Haushalte mit Lebensmitteln versorgt, erzählt Diakon Karsten Böhm. Der 62-Jährige leitet die Essenausgabestelle in der Dreieinigkeitskirche in der Gropiusstadt seit 15 Jahren. Hinter ihm steht ein Heer von mehr als 50 Ehrenamtlichen, die ihn unterstützen. Die Lebensmittel, die hier verteilt werden, bekommt der Verein von umliegenden Geschäften gespendet. Etwa zwei bis drei Tonnen, schätzt Böhm, kommen so jede Woche zusammen. „Wer will, geht hier mit zwei großen vollen Plastiktüten nach Hause“, sagt der 62-Jährige mit dem geduldigen Lächeln.

2004 rief Sabine Werth, die Vorstandsvorsitzende der Berliner Tafel, die Aktion Laib und Seele ins Leben. Die Berliner Tafel nämlich lieferte ihr Essen nur an soziale Einrichtungen aus. Werth aber wollte nicht, dass Kinder nach der Schule in eine Suppenküche müssen, sondern zu Hause mit der Familie essen sollten. Notfalls – falls nicht genügend Geld da ist – eben mit gespendeten Lebensmitteln. Anfang Januar 2005 öffneten die ersten drei Ausgabestellen. Heute, vierzehn Jahre und 45 Ausgabestellen später, verteilt „Laib und Seele“ jeden Monat an insgesamt 50.000 Bedürftige stadtweit Lebensmitteln. Und besonders im Winter ist der Andrang groß. Doch genauso wie die Berliner Tafel finanziert sich Laib und Seele nur über Spenden.

„Suppe mit Sinn“ heißt die aktuelle Winter-Spendenaktion der Berliner Tafel, die am 1. November startet und bis zum 28. Februar laufen wird, und zusätzliche Gelder einbringen soll. Die Idee: Verschiedene Berliner Lokale, Cafés und Restaurants bieten ihren Gästen eine Suppe oder ein anderes Gericht an und spenden davon je einen Euro an die Berliner Tafel. Mit dem Geld finanziert der Verein seine Arbeit zur Unterstützung von sozialen Einrichtungen wie der Kältehilfe oder eben Laib und Seele. Seit 2013 gibt es diese weihnachtliche Spendenaktion. Im ersten Jahr machten berlinweit 49 Restaurants mit, 2018 sind es bereits 68. Über die Jahre kamen so insgesamt rund 66.000 Euro zusammen. Bei „Laib und Seele“ konnten so zwei festangestellte Mitarbeiter, verschiedene Lebensmittellager, Biomülltonnen in jeder Ausgabestelle, Werbematerial sowie Teile der Öffentlichkeitsarbeit finanziert werden.

Rosinenpickerei kommt bei Laib und Seele nicht in die Tüte

Vor der Dreieinigkeitskirche steht ein Lieferwagen. Er bringt neue Lebensmittel: Salatköpfe, Gurken, Paprika. Auch drinnen herrscht geschäftiges Treiben. Um 13 Uhr beginnt die Essensausgabe. „Aber wer hier herkommt, braucht vor allem Zeit“, sagt Böhm. Die Besucher müssen am Eingang zuerst ihre Bedürftigkeit nachweisen – per Jobcenter- oder Rentenbescheid. Dann folgt der Griff in den Lostopf. Jeder zieht eine Nummer. In der Reihenfolge der Zahlen wird dann das Essen ausgegeben. Es wird von Ehrenamtlichen verteilt, keiner darf sich einfach etwas aus einer der vielen Obst-, Gemüse oder Fleischkisten nehmen. Drängeln oder Rosinenpickerei gibt es hier nicht.

Tatsächlich stehen die „Kunden“, wie Diakon Böhm seine Schäfchen nennt, in einer langen Schlange vor den Tischen, auf denen – appetitlich angerichtet – das Essen liegt. „Ich hatte Glück, ich habe heute die 23 gezogen“, sagt eine 58 Jahre alte Frau, die seit 2001 hier jeden Montag Lebensmittel bekommt. Wegen einer Behinderung ist sie arbeitsunfähig. „Und glauben Sie mir: Wenn das Geld vom Staat reichen würde, wäre ich nicht hier“, sagt sie und schüttelt ihren Kopf. Seitdem ihr Sohn vor Kurzem seinen Job verloren hat, benötigt die zweiköpfige Familie die Unterstützung von „Laib und Seele“ mehr denn je.

Insbesondere Sozialhilfeempfänger, aber auch Rentner oder Flüchtlinge, sind auf die Unterstützung angewiesen, erzählt Böhm. Und rund 60 Prozent der Kunden kommen regelmäßig. Das sorgt, trotz des traurigen Anlass, für gute Stimmung. Bei den Kunden, aber auch bei den Ehrenamtlichen, die zum Teil selbst auf Unterstützung angewiesen sind.

Bis zu drei Tonnen Lebensmittel werden in der Neuköllner Dreieinigkeitskirche pro Woche verteilt

Foto: Maurizio Gambarini

Christel verteilt seit 15 Jahren Lebensmittel in der Dreieinigkeitskirche. Seit 40 Jahren lebt die 75-Jährige in einem Hochhaus in der Gropiusstadt. Dadurch, dass die Kunden hier bedient werden und sich die Lebensmittel nicht einfach nehmen, entsteht eine Stimmung wie auf dem Markt. Ein kurzes Pläuschchen hier, eine Rezeptempfehlung da. Christel weiß, wer welche Vorlieben hat. „Für die Flüchtlinge lege ich Hühnchen beiseite, die essen ja kein Schweinefleisch“, sagt sie und reicht eine Packung Wurst über den Tisch.

Gegen 16 Uhr neigt sich die Essensausgabe dem Ende entgegen. Die Kisten, die eben noch reichhaltig mit Brot, Gemüse, Obst und Fleisch oder Käse, Joghurt und Milch gefüllt waren, leeren sich zusehends. In einer Ecke stehen noch einige Blumensträuße in Eimern voll mit Wasser. Auch das spenden die Supermärkte. Damit füllt man zwar nicht den leeren Magen. „Aber das tut der Seele gut“, sagt Böhm und lächelt wissend.

Eine Liste aller Teilnehmenden Restaurants von „Suppe mit Sinn“ finden Sie unter: www.berliner-tafel.de/berliner-tafel/helfen/anders-helfen/suppe-mit-sinn

Die Restaurants

Hier gibt’s Suppe: Insgesamt machen 68 Restaurants bei der Aktion „Suppe mit Sinn“ der Berliner Tafel mit. Eine Auswahl:

Mitte:

Bocca di Bacco, Friedrichstraße 167/168. Bandol Sur Mer, Torstraße 167. Brauhaus Georgbraeu, Spreeufer 4.

Charlottenburg-Wilmersdorf:

Redelsheimer, Kurfürstendamm 47. Omi Rosis Suppen, Sophie-Charlotten-Straße 107.

Friedrichshain-Kreuzberg:

Nobelhart & Schmutzig, Friedrichstraße 218. Ankerklause, Kottbusser Damm 104.

Neukölln:

Le Buffet im Karstadt, Hermannplatz 1. eins44 Kantine Neukölln, Elbestraße 28/29.

Steglitz-Zehlendorf:

Jungbluth & Sawahn GbR, Lepsiusstraße 63. Hofcafébei Mutter Fourage, Chausseestraße 15 a.

Tempelhof-Schöneberg:

Redo XXL, Tempelhofer Damm 227. Papaya thai cuisine am Kleistpark, Hauptstraße 159.

Spandau:

Stilbruch, Eiswerderstraße 22. Nobbies Feine Suppen, Rohrdamm 26.