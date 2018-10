Selbstversuch: Mit dem "Berlkönig" nach Hause

Berlin. Samstag früh, 3 Uhr. Nach einem letzten Feierabend-Cocktail am Frankfurter Tor ruft langsam das Bett in Neukölln. Ein Blick auf die App der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) aber bringt vor allem eins: Ernüchterung. Sie schlägt mir vor, zuerst in die U5 zu steigen, am Alex dann in die U8 zu wechseln und schließlich am Hermannplatz in die U7. Den restlichen Kilometer bis an die Sonnenallee soll ich mit dem Nachtbus fahren - klingt langwierig, anstrengend und - wer in Berlin Bus fährt weiß - auch nicht unbedingt zuverlässig.

Die Alternative: Taxi oder Uber. Bis jetzt. Denn seit September düst der "Berlkönig" durch Berlin, der quasi-Taxi-Dienst der BVG. 1,50 Euro kostet der pro gefahrenen Kilometer. Der Mindestpreis liegt allerdings bei 4 Euro.

Klingt fair. Ruckzuck lade ich mir die App runter, ohne die man zwar in der regulären BVG-App den Berlkönig angezeigt bekommt, aber nicht bestellen kann. Ein- und Ausstieg kann ich direkt mit Adresse angeben. Ich muss also nicht etwa an eine Bus- oder Bahnhaltestelle laufen - der Berlkönig holt mich bequem direkt vor der Bar ab. Ich kann mir aussuchen, ob ich in einer oder doch lieber erst in fünf Minuten abgeholt werden möchte. Insgesamt sind etwa 50 Berlkönige in dem typischen BVG-Krisselmuster aus roten, dunkel- und hellblauen, schwarzen und weißen Flecken in Berlin unterwegs. Oder besser gesagt: innerhalb des östlichen S-Bahn-Ringes, sowie im Gesundbrunnen-, Michelangelokiez und im Komponistenviertel. Dazu zählen auch Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und Prenzlauer Berg. Der Rest Berlins ist mit dem neuen Fahrdienst noch nicht zu erreichen.

Mit einem schicken neuen Mercedes im Format eines Großraumtaxis holt mich mein Berlkönig ab. Ich setze mich neben den Fahrer. Ufuk heißt er. Das sagt mir zumindest meine App. Auf der Rückbank sitzen noch zwei weitere Fahrgäste, die aber schon bald aussteigen. Denn der Berlkönig funktioniert als Sammeltaxi. Deshalb muss Ufuk auch genau die von Navigationsgerät angegebene Route abfahren - jederzeit könnten eine SMS kommen: "Ein neuer Kunde wartet an der Ecke XY auf Sie".

Ein Mal pro Woche fährt Ufuk mit dem Berlkönig durch Berlin, erzählt er mir. Ansonsten ist er Gabelstaplerfahrer. Aber so kann er sich sein Gehalt etwas aufhübschen. Den Fahrpreis kenne ich übrigens schon bevor Ufuk mich aufgabelt. Der wird mir nämlich in der App angezeigt. 10,80 Euro. Bezahlt wird nicht bar, sondern mit dem Online-Bezahlservice Paypal.

In den Kommentaren zur Bewertungen der App finden sich zudem einige Rabatt-Codes. 10 Euro spare ich mir so zusätzlich als Neukunde. Allerdings finden sich hier auch einige Negativ-Kommentare. Gerry Berry schreibt etwa: "Diese Geiz-ist-Geil-Phase ist zum Kotzen. Taxifahrer sind schon gebeutelt genug und jetzt auch noch dafür sorgen, dass sie um ihren Arbeitsplatz bangen müssen? Pfui BVG." Und Kün Ugur schreibt: "Lasst die Taxis in Ruhe ihre Brötchen verdienen, Ihr Haie."

Ufuk schüttelt darüber nur den Kopf. "Ich muss doch selbst mein Geld verdienen", sagt er. Ich hingegen bin einfach nur froh, ohne vier Mal umzusteigen nach Hause gekommen zu sein. Und mir Geld für den nächsten Feierabend-Cocktail gespart zu haben.