Karstadt eröffnet neues Warenhaus in den Gropius Passagen

Seit 2014 wurde saniert, umgebaut und neu gestaltet. Nun neigt sich der Umbau der Gropius Passagen langsam seinem Ende entgegen. Und an diesem Donnerstag zieht ein besonders großes Geschäft neu ein in Berlins größtes Shoppingcenter: Karstadt eröffnet auf drei Etagen und 7900 Quadratmetern seine neueste Filiale in der Hauptstadt. Vor der Renovierung war hier noch Galeria Kaufhof untergebracht. Vor rund eineinhalb Jahren wurde dieses Geschäft allerdings geschlossen. Mittlerweile steht aber fest: Karstadt und Dauerkonkurrent Galeria Kaufhof wollen fusionieren. Ob das allerdings erlaubt ist, muss nun noch das Bundeskartellamt entscheiden.

Es ist das erste Mal seit rund 30 Jahren, dass Karstadt Geld in neue Filialen steckt. Und Berlin profitiert von dem Investitionsboom des Kaufhaus-Giganten gleich doppelt. Denn neben dem neuen Geschäft in den Gropius Passagen wurde zudem Mitte des Jahres der Grundstein für das neue Tegel-Center in Reinickendorf gelegt. Karstadt-CEO Stephan Fanderl erklärte hierzu: "Erstmals seit Jahrzehnten setzt Karstadt wieder auf Expansion. Ziel ist, das Unternehmen zu einem der stärksten, über alle Vertriebskanäle erfolgreichen Händler in Deutschland zu entwickeln und unsere Marktposition in Berlin weiter zu stärken." Im Tegel-Center investiert Karstadt rund 250 Million Euro. In Neukölln hingegen wurden die Gropius Passagen von den Eigentümerfirmen Unibail-Rodamco Germany und TH Real Estate für 125 Million Euro erneuert. Es liegen keine Informationen vor, inwieweit sich Karstadt hier an den Renovierungskosten beteiligte.

Sieben Karstadt-Filialen in ganz Berlin

Das neue Warenhaus wird – zusammen mit der Filiale in Tegel – das Karstadt-Filialnetz mit den bestehenden sieben Berliner Warenhäusern verdichten. In Neukölln betreibt Karstadt zudem seine Traditionsfiliale am Hermannplatz sowie das "Schnäppchen Center" an der Karl-Marx-Straße 101. Für den Konzern arbeiten in der Hauptstadt rund 2500 Beschäftigte. Zur Neueröffnung der beiden neuen Filialen in Berlin sagte Geschäftsführer Fandler noch: "So viel ist sicher: Das wird nicht der letzte neue Standort sein."

Der Umbau der Gropius Passagen begann 2014. Moderner, heller, gemütlicher sollte die Shopping-Mall werden. Passend dazu lautete das Konzept "Licht und Natur". Die Pläne für den Umbau stammten von den Architektur-Teams Saguez & Partner aus Paris sowie von Aukett & Heese aus Berlin. Im Dezember 2015 wurde die neue "Fashion Mall" und im Oktober 2017 der "North Circles" eröffnet. Dieses Jahr eröffnet neben Karstadt außerdem noch der neue gastronomische Bereich im November in den Gropius Passagen. Verschiedene Restaurants und Snackbars bieten hier künftig den Kunden Essen aus verschiedenen Ländern. In diesem Zuge wird zudem auch noch das Atrium sowie der südöstliche Bereich der Mall feierlich eröffnet.

Insgesamt zogen mit dem Umbau etwa 30 neue Modegeschäfte in die Gropius-Passagen und erhöhten somit die Zahl der Shops auf über 160. Und das bei einer Gesamtfläche von 93.500 Quadratmetern. Im ersten Halbjahr 2019 soll der Umbau der Gropius Passagen dann beendet sein.

Eröffnung der neuen Karstadt-Filiale am 25. Oktober, am 28. Oktober ist zum Sonntagsshopping geöffnet. Karstadt in den Gropius Passagen, Johannisthaler Chaussee 317, 12351 Berlin, Mo-Sa 10-20 Uhr.