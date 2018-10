Modestudenten zeigen Abschlussarbeiten

Neukölln. Für einen Abend dreht sich in Europas größtem Kongesshotel, dem Estrel in Neukölln, alles um Mode. Am Sonnabend, 20. Oktober, zeigen Bachelor- und Masterstudenten der Universität der Künste ihre Arbeiten in einer aufwendigen Modeschau. Im Zuge der "Schau 18" werden Projekt- und Abschlussarbeiten dem Publikum, aber auch geladenen Gästen aus der Modebranche, präsentiert. Erwartet werden bis zu 1000 Gäste.

Die Schau wird ganz im Zeichen von experimenteller Mode stehen. Dafür haben sich die Jung-Designer unterschiedlichen Themen gewidmet, zum Beispiel wie ein zeitgemäßer Zweiteiler aussehen kann oder welches Strick-Outfit zu welchem Lied passt. Der Abend, der eine Mischung aus „Modenschau, Performance und Screening“ verspricht, beginnt um 20 Uhr, Einlass ist eine Stunde früher. Sitzplatzkarten kosten 21 Euro, Stehplätz 10,50 Euro.

"Schau 18", Estrel Hotel, Sonnenallee 225. Beginn: 20 Uhr. Karten unter: www.udk-schau.de/tickets