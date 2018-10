Fitte Kinder beim Schülerlauf am Start

Neukölln. Wer am Donnerstag durch den Britzer Garten spazieren geht, sollte sich nicht wundern, wenn ihm mehrere Tausend Schüler entgegen gerannt kommen. 48 Neuköllner Schulen testen nämlich am 18. Oktober beim jährlichen Waldlauf die Fitness ihrer Schüler. Insgesamt sollen 4103 Kinder an dem Lauf teilnehmen. Der Lauf ist nach dem Mini-Marathon der zweitgrößte Schülerlauf Berlins. Beim Mini-Marathon waren diesen September mehr als 10.000 Schüler am Start.

Jeder Läufer des Neuköllner Laufs erhält eine Urkunde mit Namen und gelaufener Zeit. Die besten 15 Kinder werden am Ende der Veranstaltung vor Ort auf einer Bühne geehrt und qualifizieren sich für das Berlin-Finale, dass für den 10. April 2019 geplant ist. In jedem Bezrik findet ein solcher Schüler-Lauf statt, im Berlin-Finale treten dann die besten Schüler gegeneinander an. Es ist die größte Schulsportveranstaltung Deutschlands.