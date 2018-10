Berliner Grundschule Golf-Staat spendet Schule in Neukölln arabische Kinderbücher

Berlin. Die Kinder der Grundschule in der Köllnischen Heide können sich über zwei neue elektronische Tafeln (Smartboards) und hundert neue Kinderbücher in arabischer Sprache freuen. Die Smartboards sind eine Spende des Botschafters der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Die Bücher schenkte die Stiftung Kalimat aus den VAE.

Die Spenden wurden am Montag im Beisein des Botschafters der VAE, Ali Abdulla Al Ahmed, und des Neuköllner Bürgermeisters, Martin Hikel (SPD), übergeben. Schulleiterin Astrid-Sabine Busse, Vorsitzende des Interessenverbandes Berliner Schulleitungen (IBS), bedankte sich. An ihrer Schule gebe es Kinder, die wenig Zugang zu Büchern hätten, weil manche Eltern sie kaum unterstützten.

Es sei sinnvoll, dass Kinder ihre Muttersprache, in diesem Fall Arabisch, beherrschten, um auch Deutsch gut lernen zu können. An der Schule in der Köllnischen Heide sind 96 Prozent nicht deutscher Herkunft, die meisten davon stammen aus arabischstämmigen Familien.

