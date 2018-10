Berliner Eisstadien eröffnen die Wintersaison

Berlin. Spätsommer, goldener Herbs. Bei so viel Sonne und Temperaturen über 20 Grad denken die wenigsten an den Winter. Doch er naht. Woran man das merkt? Zum Beispiel daran, dass Berlins Eisstadien aus der Sommerpause zurückkehren. Ein Überblick über die Eishallen:

Charlottenburg-Wilmersdorf

Berlins neuesten Eislaufhallen steht in Charlottenburg. Die bezirkseigene Eissporthalle, ganz in der Nähe vom Olympiastadion und praktisch neben der Waldbühne, hat erst im Jahr 2012 eröffnet. In der Halle kann man in der Wintersaison eislaufen, in der Sommersaison steht sie Inline- und Rollschuhfahrern zur Verfügung. Die Wintersaison dauert vom 15. Oktober bis zum 15. März. Die Eisbahn ist Montag bis Freitag geöffnet, Eintrittskarten gibt es ab 1,60 Euro. In Schmargendorf öffnet ab diesem Sonnabend das Horst-Dohm-Eisstadion. Mit 6.000 Quadratmetern hat es die größte Eislauffläche in ganz Berlin. Zusätzlich zur riesigen Eislauffläche gibt es noch eine 400 Meter lange Eisschnelllaufbahn. Das Stadion ist bis zum 24. Februar geöffnet. Eintrittskarten gibt es bereits ab 55 Cent.

Lichtenberg

Schon etwas länger hat die Eishalle im Sportforum Hohenschönhausen in Lichtenberg geöffnet. Hier können Besucher seit dem 24. September übers Eis eilen. Eigentlich sollte die Saison schon am 9. September beginnen, aber dann kam eine Havarie dazwischen. Die Saison endet am Gründonnerstag 2019, dem 18. April. Der Eintritt kostet ab 1,60 Euro, aber es gibt auch Sammelkarten. Die Eishalle ist täglich geöffnet. Zur Stärkung gibt es einen Imbissstand mit Pommes, Würstchen, Snacks und Getränken. Übrigens: Wer eigene Schlittschuhe besitzt, sollte sie hier schleifen lassen. Die Schleiferei im Stadion gilt als die Beste in ganz Berlin.

Mitte

In Mitte ist das Erika-Heß-Eisstadion im Wedding bereits geöffnet. Das Stadion wird von der TU Berlin für Sportkurse genutzt. hier kann man Eishockeyspielern oder Eiskunstläufern über die Schulter schauen. Der Eintritt kostet ab 1,60 Euro. Ein jährliches Highlight ist das Eismärchen. Im Advent 2018 wird „Die Schneekönigin“ aufgeführt. Insgesamt 180 Eiskunstläufer wirken bei der Show mit. Weihnachtlich-festlich ist auch das dazugehörige Ambiente. Dann verwandelt sich das Eisstadion in ein Winter-Wunder-Land mit festlicher Beleuchtung und weihnachtlicher Deko. Die Saison dauert bis Mitte März an.

Neukölln

Am heutigen Sonnabend startet auch die Neuköllner Eislaufbahn im Werner-Seelenbinder-Sportpark in die Wintersaison. Bereits am Freitag gab es einen Tag der offenen Tür. Am Nachmittag wurden Pirouetten übers Eis gedreht oder erste Fahrversuche mit Schlittschuhen unternommen. Die Saison dauert bis zum 10. März. Bis dahin können auch Kindergeburtstage auf dem Eis gefeiert werden. Das Eisstadion ist täglich geöffnet, Eintrittskarten gibt es bereits ab 55 Cent.

Treptow-Köpenick

In Treptow-Köpenick gibt es gleich zwei Eishallen. Idyllisch an den Müggelsee Terrassen gelegen, wenige Meter vom Müggelsee entfernt, befindet sich die Eisbahn Treptow. Sie öffnet am 2. November ihre Türen wieder für Eissportfans. Auf 300 Quadratmetern kann man dann seine Runden übers Eis drehen. Das Eis wird dreimal täglich abgezogen. Direkt an der Eisbahn stehen Wärmelampen und Heizpilze. Die Eishalle ist täglich geöffnet. Der Eintritt kostet ab 3,50 Euro.

Ebenfalls In Treptow-Köpenick gibt es noch den Eisstrand Friedrichshagen, der am 22. November aus der Sommerpause zurück kehrt. Täglich kann hier auf 600 Quadratmetern auf dem Eis gelaufen werden. Ab 3,50 Euro können Besucher Eintrittskarten erwerben.