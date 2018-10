Die Kältehilfe Neukölln ist schon jetzt voll belegt

Eine warme Mahlzeit gibt es in der Kältehilfestation in Neukölln für obdachlose Berliner. Nachts steht ein Schlafplatz zur Verfügung. (Symbolbild)

Die Sonne scheint, die Temperaturen liegen um die 20 Grad und das gute Wetter lockt die Berliner noch einmal in Biergärten oder Straßencafés. Doch trotz des goldenen Herbstes hat die Kältehilfe in Neukölln bereits am 1. Oktober ihre Türen für obdachlose Menschen geöffnet. In der Teupitzer Straße 39 ist die Kältehilfe der gemeinnützigen Gesellschaft Kubus untergebracht. Diese bietet 25 wohnungslosen Berlinern einen Schlafplatz. Jede Nacht zwischen 19 und 7 Uhr ist sie geöffnet. Hier können Obdachlose ihre Wäsche waschen, ein Bad nehmen und bekommen Essen und Trinken. Und natürlich stehen Betten zum Schlafen bereit. Gernot Zessin, Pressesprecher von Kubus, berichtet, dass schon jetzt alle 25 Betten belegt sind. "Der Andrang ist riesig", sagt er. In der ersten Nacht, so Zessin, seien 15 Betten belegt gewesen - "ohne dass wir irgendwo damit geworben hatten, dass wir öffnen." Und nur wenige Tage später war die Unterkunft voll belegt.

Auf der einen Seite freut sich Zessin natürlich, dass die Neuköllner Unterkunft so gut angenommen wird. "Aber wir brauchen Spenden", sagt der Pressesprecher. Weil die Temperaturen noch so mild sind, seien die Gedanken der Berliner noch nicht bei den frierenden Obdachlosen. "Aber auch jetzt sind die Nächte schon knackig kalt." Gebraucht werden vor allem Sachspenden, wie Waschmittel, Lebensmittel, Tee und Kaffee, aber auch Kleidung, Bettbezüge sowie Töpfe und Pfannen. "Natürlich freuen wir uns aber auch über Geldspenden", sagt Zessin.

Der Berliner Senat hat die Kältehilfe-Saison in diesem Jahr übrigens verlängert. Bisher hatten die Notunterkünfte immer zwischen dem 1. November bis zum 31. März geöffnet. In diesem Jahr aber öffneten die Kältehilfen bereits am 1. Oktober und sind bis zum 30. April offen. Neben den ganzjährig betriebenen Einrichtungen stehen seit Anfang des Monats also berlinweit in sieben weiteren Unterkünften zunächst 139 Notübernachtungsplätze für Obdachlose zur Verfügung. Zudem gibt es zwei Nachtcafés.

