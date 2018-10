Gropius-Lauf lockt Hunderte Läufer an

Bereits zum fünften Mal findet in Neukölln der Gropius-Lauf statt. In diesem Jahr führt er zum ersten Mal durch den Britzer Garten. Und ebenfalls zum ersten Mal wird in diesem Jahr auch ein Halbmarathon über 21 Kilometer angeboten. Bis Freitagabend hatten sich bereits 468 Läufer angemeldet. Unter anderem wird auch der Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) mitlaufen. Und noch eine Besonderheit gibt es bei dem Gropius-Lauf: Läufer mit und ohne Behinderung treten auf denselben Strecken an. "Ziel ist es, mit dem Gropius-Lauf unabhängig von der ethnischen Herkunft, der sexuellen Identität, dem Alter, der Religion, der Geschlechts oder eine Behinderung ein 'Wir-Gefühl' zu schaffen", teilen die Veranstalter mit.

Los geht es am Sonntag, 7. Oktober, um 8 Uhr. Bis um 8.30 Uhr können sich nämlich auch noch ganz spontane Läufer am Eingang am Buckower Damm einen Startplatz sichern. An den Britzer Seeterrassen befindet sich der Start und das Ziel der Laufveranstaltung. Jedoch müssen alle Teilnehmer den Eingang am Buckower Damm nehmen, da dort Ordner stehen und die die Läufer unter Vorlage der Startnummer reinlassen.

Um 9 Uhr beginnt der Kinderlauf, er ist einen Kilometer lang. Im Anschluss, um 9.50 Uhr, starten dann die Einsteiger. Ihre Runde ist drei Kilometer lang. Um circa 10.20 Uhr gehen gleich drei Gruppen an den Start: die "Jedermann-Läufer" (fünf Kilometer) sowie die "Haupt- und Staffelläufer" (je zehn Kilometer). Um 11.30 Uhr schließlich starten die Läufer, die sich den Halbmarathonlauf vorgenommen haben - stolze 21 Kilometer.

Die Teilnahme an dem Lauf kostet zwischen drei und zwölf Euro. Der Erlös kommt dem Ricam Hospiz zugute. Dieses entsteht gerade in Rudow.

Weitere Informationen gibt es unter www.gropius-lauf.de