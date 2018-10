Diskussionsrunde Wie kann Demokratie an Schulen funktionieren?

Berlin. Wann sind Handys in der Schule erlaubt? Was ist bei der Neugestaltung des Schulhofs wichtig? Und nach welchen Kriterien werden eigentlich die Noten vergeben? Das alles sind Fragen, die sich Schüler und Schule gleichermaßen stellen. Oft genug aber werden sie einseitig beantwortet, ohne das Gegenüber anzuhören.

Dabei könnten viele dieser wichtigen Fragen gemeinsam besser beantwortet werden. Wie das funktionieren soll, diskutieren am Donnerstagabend ab 19 Uhr Wolfgang Gerhardt, Schulleiter des Albert-Einstein-Gymnasiums (AEO), Robert Giese, Schulleiter der Fritz-Karsen-Schule (FKS), Judith Wamser, Schülersprecherin des AEO sowie ein Schülersprecher der FKS bei der Diskussionsrunde "Gelebte Demokratie in der Schule" im Museum Neukölln. Debattiert wird über die Frage, wie es gelingen kann, dass in den Strukturen und Arbeitsweisen der gesamten Schule Demokratie konkret praktiziert wird.

Die Diskussionsrunde bildet den Auftakt der Veranstaltungsreihe zur aktuellen Ausstellung „Neukölln macht Schule. 1968 – 2018 “ im Museum

Neukölln. Die Ausstellung feierte im Mai Eröffnung und ist noch bis Ende des Jahres zu besichtigen. Hintergrund der Ausstellung: 1968 wird mit der Walter-Gropius-Schule in Neukölln die erste integrierte Gesamtschule Deutschlands eröffnet. Die Ausstellung im Museum Neukölln zeigt anhand von ausgewählten Schulen, wie sich die schulische Praxis in den vergangenen fünfzig Jahren verändert hat und mit welchen Herausforderungen sie im heutigen Neukölln konfrontiert sind.

Diskussionsrunde "Gelebte Demokratie in der Schule", 4. Oktober 2018, 19 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist frei. Museum Neukölln auf dem Gutshof und Schloss Britz, Alt-Britz 81. Weitere Informationen unter: www.museum-neukoelln.de/veranstaltungen/kalender/gelebte-demokratie-neukoellner-schulen

