Blues und Soul auf Schloss Britz

Auf dem Schloss Britz wird am Freitagabend Blues- und Soul-Musik gespielt

Verschiedene Künstler und Bigbands spielen Lieder von Led Zeppelin, The Blues Brothers und Eigenkompositionen.

Am Freitagabend ist das Schloss Britz Anlaufstelle für Liebhaber afroamerikanischer Musik. Die Musikschule Paul Hindemith Neukölln lädt zur Nacht der Blues- und Soul-Musik auf dem Schloss und Gutshof Britz ein. Die Britzer Musiknacht beginnt um 19.30 Uhr mit Tom Blacksmith. Der Berliner eröffnet den Abend und spielt auf seiner Mundharmonika Blues-Musik.

Die Band "Blue Minor Strings" übernehmen später und spielen Songs von ihren Vorbildern Cream und Led Zeppelin. Mit im Gepäck haben sie aber auch Eigenkompositionen. Die Blues-Band unter der Leitung von Kai-Arne Michaels spielt vor allem Lieder des sogenannten "weißen Blues" mit deutlichen Einflüssen von Elmore James und B.B.King.

Im Anschluss präsentiert die Berliner Band "Capital B" unter der Leitung von Juliane Gabriel eingängigen Soul. Ob 70er-Jahre-Soul oder frischer Funk von heute – mit wechselnden Frontsängern und einer dreiköpfigen Bläser-Sektion sorgen die neun Musiker für eine volle Tanzfläche. Dabei erstreckt sich das Repertoire von Tower of Power über Stevie Wonder bis hin zu Amy Winehouse.

Den musikalischen Abschluss bildet an diesem Abend die "Flintstones Big Band" unter Leitung von Daniel Busch. Sängerin Juanita Olaya gibt zunächst ihre eigenen Blues & Soul-Hits zum Besten, ehe zum Höhepunkt des Abends mit Chris & Geoff Dahl – alias "The Blues Brothers" – aus der aktuellen Show von „Stars In Concert“ eine wahre Blues-Party gefeiert wird.

Blues & Soul Night 2018, 5. Oktober 2018, 19:30–22:00 Uhr. Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Kulturstall auf dem Gutshof, Alt-Britz 81.