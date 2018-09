Neues Stadtteilzentrum für Rixdorf in Planung

Berlin. Im Neuköllner Stadtteil Rixdorf soll ein neues Stadtteilzentrum gebaut werden. Nötig wird das, da die beiden Quartiersmanagement (QM) -Gebiete Richardplatz-Süd und Ganghoferstraße ab dem Jahr 2021 fusionieren sollen. QM-Gebiete nur auf Zeit angelegt und für das neue Gebiet ist mittelfristig mit einer Verstetigung zu rechnen. Mit einem neuen Ort der Stadtteil- und Nachbarschaftsarbeit möchte der Bezirk den Stadtteil Rixdorf auf diese neue Situation vorbereiten.

Als potentielle Standorte für das neue Stadtteilzentrum haben sich die Fläche vor der Richard-Schule hin zum Richardplatz und die Jugendverkehrsschule ergeben. An beiden Standorten sollen aber die bisherigen Nutzungen erhalten bleiben. An einem der beiden Standorte soll nach dem Wunsch des Bezirks ein Neubau errichtet werden. So soll von Beginn an gemeinsam mit den Anwohnern ein neuer Ort gestaltet werden. Eine entsprechende Machbarkeitsstudie wurde darüber nun erstellt. Mit inbegriffen in dem geplanten Zentrum ist ein offener Raum, der ganz unterschiedlich genutzt werden kann. Von Initiativen, Gruppen und Vereinen aus dem Viertel.

Die Machbarkeitsstudie, die der Bezirk in Auftrag gegeben hat, soll deswegen von den konkreten Bedarfen her denken. Beim öffentlichen Forum am Montag stand genau das dann auch im Mittelpunkt. Die beiden potenziellen Standorte wurden anfangs kurz vorgestellt und charakterisiert, dann aber durften die rund 30 Anwesenden Rixdorfer eigene Vorschläge einbringen, wie das Stadtteilzentrum genutzt werden soll. Dabei standen die Fragen im Mittelpunkt, was Rixdorf ausmacht, welche Angebote fehlen, was davon ein Stadtteilzentrum übernehmen könnte und auch welche konkreten Angebote die Anwohner selbst gern dort verwirklichen würden.

Bau-Stadtrat Jochen Biedermann (Grüne) sagte dazu: "Der Neubau eines Stadtteilzentrums in Rixdorf ist unerlässlich für eine zukunftsfähige Nachbarschafts- und Stadtteilarbeit. Ich bin davon überzeugt, dass man so ein Vorhaben heutzutage nur zusammen mit den Anwohner umsetzen und betreiben kann, sonst plant man an den Bedürfnissen im Stadtteil vorbei und lässt ganz viele Chancen ungenutzt."