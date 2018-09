Britz feiert den Kürbis

Berlin. Der Sommer ist vorbei. Aber es gibt gute Gründe, sich auf den Herbst zu freuen. Neben langen Spaziergängen durch raschelndes Laub, gemütlichen Tee-Stunden und Abenden zu Hause, gibt es auch kulinarisch einiges, auf das man sich im Herbst freuen kann. Allem voran: der Kürbis. Unendliche Zubereitsungsarten gibt es: von Suppe, über Salat bis hin zu Beilage oder Star einer Mahlzeit.

Der Neuköllner Stadtteil Britz liebt den Kürbis auch. Und widmet dem Gemüse ein ganzes Fest. Am 16. September wird das „Große Kürbisfest“ im Britzer Garten gefeiert. Dieses Jahr wird wieder geschnitzt, verköstigt, gekocht, gezaubert, verkauft und noch viel mehr. Kunstschnitzerin Petra Bittner verwandelt Kürbisse in Kunstwerke, Zauberer Ewald Grunzke führt Kindern seine undurchschaubaren Tricks vor. Und verschiedene Köche zeigen, wie man aus Kürbissen leckere Gerichte zubereitet.

Für Musik sorgt die Band „4 Cash“. Sie spielen in der authentischen Besetzung von "Johnny Cash and The Tennessee Three" zu dessen 15. Todestag Blues gepaart mit einigen kurzen Geschichten aus dem Leben der Musiklegende.

Sonntag, 16. September, ab 12 Uhr im Britzer Garten. Eintritt: 3 Euro. Mehr Infos hier.