Nach tödlichen Schüssen in Neukölln: Leichnam wird obduziert

Am Tatort wurden Spuren gesichert.

Kriminaltechniker am Tatort. Nidal R. wurde schwer verletzt und starb dann im Krankenhaus.

Der Täter soll mehrere Schüsse abgegeben haben, bevor er in ein Auto stieg und davonfuhr.

Die Schüsse fielen am Rande des Tempelhofer Feldes.

Die Polizei sperrte den Bereich um den Tatort an der Oderstraße in Neukölln weiträumig ab.

Der polizeibekannte Nidal R. war am Sonntag auf der Oderstraße in Neukölln niedergeschossen worden, er starb im Krankenhaus.

Berlin. Nach den tödlichen Schüssen auf ein Mitglied einer arabischstämmigen Großfamilie stand am Montag die Obduktion des Leichnams an. Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung lagen bis zum Mittag aber noch nicht vor, wie der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Montag sagte.

Der polizeibekannte Nidal R. war am Sonntag auf der Oderstraße in Neukölln niedergeschossen worden, wo er mit seiner Familie unterwegs war. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft dementierte den Namen des Opfers nicht. Vier Menschen kamen auf ihn zu, dann fielen aus der Gruppe mehrere Schüsse auf den 36-Jährigen, wie Steltner erklärte.

Zu den möglichen Hintergründen der Tat äußerte er sich nicht. Es gebe dazu aber Ermittlungsansätze. Eine Mordkommission ermittelt.

Am Tatort nahe dem Tempelhofer Feld war Nidal R. am frühen Sonntagabend zunächst von Rettungssanitätern wiederbelebt worden, erlag jedoch im Krankenhaus in Steglitz seinen schweren Verletzungen. Zwischenzeitlich hätten die Ermittler einen Mann unter Verdacht gehabt, dieser Verdacht habe sich aber nicht erhärtet, sagte Steltner.

