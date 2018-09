Ein Denkmal gegen Rechts

Neukölln. Es mag Zufall sein, dass ausgerechnet jetzt, nur kurz nachdem in Chemnitz rund 65.000 Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen sind, in Neukölln an ein Opfer der Nazi-Zeit gedacht wird. Doch die Verlegung des Stolpersteins für Charlotte Adel, eine von den Nazis verfolgte Sozialistin, steht ganz im Eindruck der Ereignisse, die die vergangenen Tage die Republik unerschütterten.

Die Initiative "Hufeisern gegen Rechts" hatte zu der Verlegung des neuesten Stolpersteins eingeladen. Und rund 60 Berliner und rund zehn Gewerkschafter aus Chemnitz, die so Solidarität mit der Aktion zeigen wollten, folgten der Einladung. So auch Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD). In einer emotionalen Rede vor Ort erinnerte er an die Zeit des Nationalsozialismus. An eine Zeit, "in der Menschen verfolgt wurden, weil sie eine andere Religion, eine andere politische Meinung, eine andere Nationalität hatten." Die Gräueltaten des Nationalsozialismus seien unvergessen, aber, so mahnte Hikel an: "Menschen sind zu so etwas fähig." Damit schlug er den Bogen zu den aktuellen Ereignissen in Chemnitz und den rechten Aufmärschen dort. "Suchen wir nicht danach, was uns trennt - das führt nur dazu, was gerade in Chemnitz passiert", so Hikels Botschaft.

Initiative "Hufeisern gegen Rechts" verlegt Stolperstein

Der Stolperstein für Charlotte Adel ist der zweite goldene Stein, der von der Initiative "Hifeisern gegen Rechts" für eine Frau verlegt wurde. Insgesamt hat die Nachbarschaftsinitiative bereits neun Stolpersteine verlegt. Diese Steine sollen an den letzten frei gewählten Wohnort von Neuköllnern erinnern, die während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden.

Der nun verlegte Stolperstein in der Backbergstraße 23 erinnert an Charlotte Adel erinnern. Laut Bezirksamt engagierte sie sich zusammen mit ihrer Tochter Lilli in der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SADP). 1933 wurden die beiden verraten und von der Gestapo verhaftet. Im Gefängnis mussten sie schlimmste Misshandlungen ertragen.

Lilli, erst 17 Jahre alt, kam im Januar 1934 frei, doch ihre Mutter wurde zu fast zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Nach ihrer Freilassung 1935 wohnte sie in der Backbergstraße 23. Doch sie fand keine Arbeit mehr und war aufgrund des politischen Drucks von Freunden und Bekannten isoliert. Am 14.Mai 1938 beging sie Selbstmord.

