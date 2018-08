Neuer Standort für Flüchtlingsunterkunft in Neukölln

Anstatt in Buckow wird nun in Rudow gebaut. Bezirksamt hatte sich für Änderung des Standorts ausgesprochen.

Neukölln. Drei neue Flüchtlingsunterkünfte in modularer Bauweise (MUF) sollten in Neukölln-Buckow gebaut werden, so hatte es der Senat im März dieses Jahres entschieden. Zwei kleinere Unterkünfte für jeweils 250 Bewohner im Töpchiner Weg 44 sowie auf dem Buckower Feld. Und eine größere für bis zu 500 Menschen, ebenfalls in Buckow, im Haewerer Weg 35.

Doch Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) hatte sich stets gegen den Neubau von gleich drei Flüchtlingsunterkünften in Buckow ausgesprochen. Und auch die CDU hatte gegen die MUFs in Buckow protestiert. Der Neuköllner CDU-Abgeordnete im Abgeordnetenhaus, Robbin Juhnke, warnte bereits im März vor „einer massiven Verschlechterung der sozialen Situation im betroffenen Bereich“, da die geplanten Modularbauten für insgesamt rund 1000 Menschen alle nah beieinander lägen. Außerdem soll auf den Buckower Feldern ein neues Stadtquartier mit rund 900 Wohnungen für mehr als tausend Menschen entstehen.

Jedoch konnte der Bezirk auch lange keine Alternativen zu den geplanten Standorten anbieten – auch weil es schlicht kaum andere Freiflächen gibt. Und für die vorhandenen Flächen gab es bereits anderweitigen Bedarf: sozialer Wohnungsbau, Kita- und Schulneubau, Jugendfreizeiteinrichtungen.

Nun hat das Bezirksamt Neukölln mit der Senatsverwaltung für Finanzen eine Einigung über die möglichen künftigen Standorte ausgehandelt: Anstatt an dem ursprünglich geplanten Standort am Haewerer Weg 35 in Buckow wird nun in Rudow eine Unterkunft gebaut. Und zwar am bisherigen Standort des Oberstufenzentrums (OSZ) Lise-Meitner in der Rudower Str. 184. „Damit wird eine Konzentration von Unterkünften für Flüchtlinge im südwestlichen Buckow vermieden“, teilte Christian Berg, Pressesprecher des Bezirksbürgermeisters, mit. Für das OSZ Lise Meitner wird derzeit ein Neubau an der Lipschitzallee errichtet, der voraussichtlich im kommenden Jahr fertig gestellt wird.

Jede Modular-Unterkunft kostet nach Angaben der Senatsverwaltung für Finanzen rund 16 Millionen Euro. Die Gebäude sind in abgeschlossene Wohnungen mit eigenen Küchen und Sanitärbereichen unterteilt. Sie sollen später auch anderen Nutzern als preiswerter Wohnraum zur Verfügung stehen und haben eine Lebensdauer von bis zu 80 Jahren. Mit dem Bau der ersten Heime durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und städtische Wohnungsgesellschaften soll Ende dieses Jahres begonnen werden, bis Ende 2021 sollen nach jetziger Planung alle fertig sein.