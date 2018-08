Streit über Reinigung von Neuköllner Ekel-Schule

Britz. Nachdem die Schüler der Fritz-Karsen-Schule in Britz wegen verdreckter Schulräume am ersten Schultag von Schulleiter Robert Giese direkt wieder nach Hause geschickt werden mussten, findet nun wieder Unterricht nach Plan statt. Über die gesamten Sommerferien gammelten Müll und Unrat in der Schule vor sich, bis das Schuldgebäude am Montag endlich gereinigt wurde.

Die Neuköllner Schulstadträtin Karin Korte (SPD) spricht von einem „höchst bedauerlichen“ Zwischenfall und sagt, dass ein Kommunikationsproblem zwischen Schulleitung und dem Bezirk der Grund für die ungeputzte Schule gewesen sei: Wegen nicht zufriedenstellender Leistungen sei eine neue Reinigungsfirma gesucht worden, die alte aber hätte die Grundreinigung der Schule eigentlich noch vornehmen sollen. Und wie Korte versichert, wurde ihr von der Schulleitung der Fritz-Karsen-Schule auch bestätigt, dass die Schule gereinigt worden sei.

Das hingegen bestreitet Schulleiter Robert Giese. Er geht sogar noch weiter: „Seit zwölf Jahren bin ich hier Schulleiter – und seitdem gibt es keinen Tag, an dem ich zufrieden bin mit der Reinigung.“ Denn auch Absprachen mit den Reinigungsfirmen würden kaum Sinn machen: „Jedes Mal kommt wieder jemand Neues und putzt“, sagt Giese. Er berichtet, dass vor Kurzem eine Reinigungskraft in der Schule gewesen sei, die dort bereits 1990 schon einmal geputzt habe. „Er hat erzählt, dass sie damals sechs Stunden Zeit hatten für die Schule, heute sind es gerade mal noch 90 Minuten. Das sagt doch eigentlich alles.“

Giese sagt, dass in der Vergangenheit schon oftmals Eltern und Lehrer putzen mussten – auch, weil Unterricht in den verdreckten Räumen für die Schüler gesundheitsgefährdend sein könnte. „Wir haben Schüler mit Asthma oder Mukoviszidose – die brauchen speziell gesäuberte Räume. Das Reinigen müssen dann Eltern oder Kollegen übernehmen“, berichtet der Schulleiter.

Hoffnung auf eine baldige Änderung der Situation in seiner Schule hat er aber kaum. „Seit Jahren schon berichte ich immer wieder überall von unseren Problemen.“ Nur geschehen sei bisher noch nichts.