Nachtschicht: Bezirke stehen vor Einigung mit Senat

Berlin. Berlins Ordnungsämter sollen künftig auch spät in der Nacht arbeiten. Derzeit stehen die Bezirke in Verhandlungen mit der Innenverwaltung und der Finanzverwaltung, um eine entsprechende Neuregelung zu erzielen. Zuletzt hatte der Neuköllner Bezirksbürgermeister, Martin Hikel (SPD), im Interview mit der Berliner Morgenpost mehr Befugnisse und längere Einsatzzeiten für sein Ordnungsamt gefordert.

Laut diesem Vorschlag, der derzeit bei der Innenverwaltung auf dem Tisch liegt, sollen Ordnungsämter in der Woche von sechs Uhr bis Mitternacht arbeiten können und an besonderen Tagen, etwa an Wochenenden, von vier Uhr bis zwei Uhr. Die Innenverwaltung wollte die aktuellen Verhandlungen auf Nachfrage nicht kommentieren. Das Haus von Innensenator Andreas Geisel (SPD) gilt aber als Befürworter einer Neuregelung, weil so auch die Polizei entlastet werden soll.

Nun laufen Gespräche mit der Finanzverwaltung, weil längere Arbeitszeiten bedeuten würden, dass die Ordnungsamts-Mitarbeiter Nachtzuschläge bekommen würden. Das Geld dafür müsste Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) bereitstellen. Der Gesamtpersonalrat der Stadt Berlin, der bei einer bezirksübergreifenden Regelung mit ins Boot geholt werden müsste, ist skeptisch. Dort hieß es, dass man bis auf Vorgespräche in die Verhandlungen nicht einbezogen worden sei.

