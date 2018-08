Schulstart in Berlin Erster Schultag in Neukölln: Eher Großbaustelle statt Schule

Berlin. Auf die Fertigstellung seines Schulgebäudes wartet Thorsten Gruschke-Schäfer, Schulleiter der Clay-Schule in Rudow, seit langem. Vor 30 Jahren wurden hier die Schüler in einem behelfsmäßigen Gebäude untergebracht – geplant war diese Zwischenlösung allerdings nur für fünf bis acht Jahre. Und das merken Schüler wie Lehrer heute. „Der Sommer war die Hölle“, sagt Gruschke-Schäfer über die Dauerhitze.

In den Containern, die sich die Schule soweit wie möglich gemütlich eingerichtet hat, kann es unerträglich heiß werden. Im Winter gibt’s dann regelmäßig das Gegenteil: Kälte und ausfallende Heizungen. Dazu sind oftmals die Regenrinnen versopft, was dazu führen kann, dass Wasser in die Klassenräume tropft. Drei Jahre noch, dann soll der Neubau endlich bezugsfertig sein – diese Zeitrechnung hält sich Gruschke-Schäfer immer wieder vor. Und sagt trotzdem: „Das Bezirksamt unterstützt uns sehr gut.“ Neue Stühle, Tische, Unterrichtsmaterial – der Schule fehlt es an Nichts, sagt der Schulleiter – außer einem Schulgebäude.

Hilferufe aus der Sonnen-Grundschule im Brennpunktviertel

Ein Hilferuf hingegen kommt von der Sonnen-Grundschule in der Köllnischen Heide: Etwa 330 Kinder werden in der Brennpunktschule unterrichtet. Aber rund die Hälfte der 29 Lehrer hier sind Quereinsteiger, haben also keine pädagogische Ausbildung oder sind sogenannte „Lehrer ohne volle Lehrbefähigung“ (LovL). Bereits im April hatte die Grundschule einen Brandbrief an die Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) geschrieben.

Darin berichteten die Lehrer von der brisanten Situation vor Ort und forderten weniger Pflichtstunden, kleinere Klassen, mehr personelle und qualifizierte Unterstützung. Die Aussichten auf Erfüllung ihrer Forderungen sind jedoch eher schlecht: Erst vor wenigen Tagen gab es deshalb von den Lehrern eine Demonstration vor der Senatsverwaltung für Schule und Bildung. Denn unternommen hat die Senatsverwaltung bisher nichts.

Im Bezirk Neukölln gibt es zudem Schulen, die aktuell eher noch an Großbaustellen denn an Lehranstalten erinnern. Wie zum Beispiel das Leonardo da Vinci Gymnasium in Buckow oder der Campus Efeuweg in der Gropiusstadt. 2017 wurde in Buckow mit dem Neubau des Gymnasiums begonnen – mit 25 Jahren Verspätung. 1989 mussten die Schüler das Gebäude wegen Asbestbelastung verlassen. Nach den Sommerferien 2020 sollen in den Neubau dann 900 Schüler einziehen. Gut 30 Millionen Euro werde der Neubau kosten. Und es ist das erste von vier Berliner Pilotprojekten für energieeffizientes und nachhaltiges Bauen von Schulen. Ein „Fast-Nullenergiegebäude“ soll entstehen.

An vielen Schulen in Neukölln wir gebaut

In der Gropiusstadt hingegen sind gleich mehrere Neubauten auf dem Campus geplant, die bis 2020 fertig sein sollen. Bis 2019 soll das auf Naturwissenschaften spezialisierte Oberstufenzentrum Lise-Meitner und Schülerforschungszentrum junior1stein fertiggestellt sein. 1400 Schüler sollen hier dann unterrichtet werden. Mit dem Zentrum für Sprache und Bewegung entsteht an der Fritz-Erler-Allee ein ganz neuer Lernort. Außerdem laden ein Café sowie mehrere Gemeinschaftsräume zum Verweilen ein. 2020 soll dieses Gebäude fertig sein.

2008 entstand der Plan, einen Campus in der Gropiusstadt zu errichten. 2300 Schüler sollen hier gemeinsam unterrichtet werden. „Das Projekt Campus Efeuweg ist ein bildungspolitisches und stadtplanerisches Gesamtkonzept“, heißt es auf der Internetseite des Campus. Und weiter: „Mit der Stärkung des Bildungsstandortes Efeuweg will der Bezirk Neukölln gemeinsam mit seinen Partnern zu einer positiven Entwicklung und Aufwertung des gesamten Wohnumfeldes und zu einer besseren Lebensqualität in der Gropiusstadt beitragen.“

Rund 28.000 Schüler besuchen die 60 öffentliche und fünf private Schulen in Neukölln. Und rund 2.600 Grundschüler sowie 200 Lehrer erleben nun ihren ersten Schultag. Und: „Bis auf noch zu klärende Einzelfälle, hat jeder Schüler einen Schulplatz in Neukölln erhalten“, teilt die Schulabteilung vom Bezirksamt Neukölln mit.

Mehr aus dem Bezirk:

Konzert im Britzer Garten: Klassiker von Klassikern

Brennpunktschule in Neukölln sucht Lehrer

S-Bahn will Trinker mit "atonaler Musik" vergraulen