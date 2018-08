Fußgänger entdeckt strangulierten Hund

Am Abend zuvor wurde der Dackel-Mix vor einem Supermarkt am Britzer Damm entwendet.

Berlin. Grausiger Fund! Bei einem Sonntagsspaziergang entdeckte am Sonntagmorgen ein Fußgänger in einer Parkanlage an der Rungiusbrücke in Britz einen an einem Baum hängenden toten Hund.

Der Spaziergänger alarmierte daraufhin die Polizei. Dem ersten Anschein nach war das Tier - ein Dackel-Mix- stranguliert worden.

Ermittlungen führten die Polizisten zu der 58-jährigen Hundehalterin, die angab, dass ihr der Hund am Abend zuvor vor einem Supermarkt am Britzer Damm entwendet worden sei. Die Ermittlungen dauern an.

( BM )