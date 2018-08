Brennpunktschule in Neukölln sucht Lehrer

Berlin. Positiv bleiben. Das haben sich die rund 40 Demonstranten verordnet, die am Freitag mit bunten Pappschildern vor der Senatsverwaltung für Schule und Bildung standen, für mehr ausgebildete Lehrer an Brennpunktschulen warben und Sätze wie diese sagten: „Wie Sie sehen, haben wir nicht aufgegeben.“ Und: „Den Alltag kriegen wir hin, aber aus moralischer Sicht ist das hochdramatisch.“

Was war passiert? Hat doch am Tag zuvor die Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) die Zahlen für die Neuanstellungen von Lehrern in Berlin präsentiert. 2400 Stellen galt es zu besetzen, 2700 Lehrer – teils in Teizeit – wurden eingestellt. Dann kam auch schon das Aber: Nur etwa 1000 haben eine pädagogische Ausbildung.

Fast die Hälfte der Lehrer sind Quereinsteiger

Und dieses Aber, es gilt vor allem für Schulen wie die Sonnen-Grundschule, gelegen zwischen Kleingärten und der Weißen Siedlung, deren Hochhäuser wie eine Bergkette hinter dem S-Bahn-Ring in Neukölln emporragen. Fast die Hälfte der 29 Lehrer haben keine pädagogische Ausbildung, sind Quereinsteiger oder sogenannte „Lehrer ohne volle Lehrbefähigung“ (LovL). Für das kommende Schuljahr konnten für die rund 330 Schüler – von denen ein großer Teil aus sozial benachteiligten und migrantischen Familien stammt – drei neue Lehrkräfte gewonnen werden. Alles Quereinsteiger.

Tom Erdmann, Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, nennt die Quote von 50 Prozent Quereinsteigern dramatisch. Er sagt: „Das läuft schon ganz schön aus dem Ruder.“ Dabei sei der Lehrermangel seit Jahren absehbar gewesen. Auf der Demo am Freitag fordert Erdmann: „Die Senatorin muss aktive Personalpolitik betreiben, die nächsten vollausgebildeten Lehrkräfte müssen an Schulen wie die Sonnen-Grundschule.“

Lehrer werden in Berlin nicht verbeamtet

Das Problem: Lehrer in Berlin werden nicht verbeamtet, suchen sich ihre Schule selbst aus. Einige Bezirke und fast alle Gymnasien haben keinen einzigen der 915 LovL eingestellt. Und so bekommen Grundschulen in Problemkiezen, also jene bei denen die pädagogische Arbeit oft entscheidender ist als fachliche Kompetenz, die meisten Lehrer ohne pädagogische Ausbildung.

Aus der Senatsverwaltung heißt es: Die großen Herausforderungen und Anstrengungen in der Sonnen-Grundschule seien völlig unstrittig. Aber leider seien Laufbahnbewerbungen, „die wir zur Schule geschickt haben, anschließend abgesprungen“.

April 2018. Ein offener Brief erreicht die Sozialsenatorin. Darin schreiben die Lehrer der Sonnen-Grundschule von einer „brisanten Situation“ bei der Arbeit in einem der ärmsten Nachbarschaften Neuköllns. Man habe vor lauter Zusammenarbeit mit Psychologen, Polizei, und Jugendamt kaum mehr Zeit für die eigentliche Arbeit. Es ist ein Überlastungsbrief. „Wir halten es für grob fahrlässig, angehende Lehrer*innen an so belasteten Schulen wie der unseren auszubilden.“ Die Lehrer fordern weniger Pflichtstunden, kleinere Klassen, mehr personelle und qualifizierte Unterstützung.

Fragt man die Lehrer, die am Freitag zur Demonstration vor die Bildungsverwaltung am Alexanderplatz gekommen sind, was sich seit dem Hilferuf geändert hat, dann antworten alle mit dem gleichen Wort: Nichts.

Und trotzdem wollen sie heute werben, nicht meckern

Auf den Pappschildern Aufrufe: „Wir suchen: ausgebildete Lehrkräfte. Wir bieten: kreative, neugierige, vielfältige Kinder“ oder „Wir suchen: Sonderpädagog*innen. Wir bieten: Kinder mit einem besonderen Erfahrungsschatz.“ Alle sprechen vom engagierten, solidarischen Kollegium.

Aber es ist auch klar, warum sie hier sind. „Wenn man es ernst nimmt mit der Integration und der Chancengleichheit, dann müssen die besten Lehrer in die härtesten Schulen“, sagt Stefan Witte, seit 25 Jahren Lehrer an der Sonnen-Grundschule. Seine Kollegin Brigitte Gajewsky fragt, wie jemand ohne didaktische Ausbildung Kindern die Schriftsprache beibringen soll? So jemand ist Florian Münch. Der 36-Jährige kam 2014 als LovL an die Schule, erinnert sich an Überforderung, an laute Worte statt Pädagogik, daran, dass er einfach von einen Tag auf den anderen unterrichtete – ohne je etwas von Stundenaufbau gehört zu haben. „Und jetzt sollen Leute wie ich die neuen Quereinsteiger einlernen?“

Als die meisten Demonstranten schon vor der sengenden Sonne in der Betonwüste von Mitte geflohen sind, mischt sich Holger Schmidt unter die Lehrer. Er ist Referatsleiter für Personalmanagement in der Senatsverwaltung. Schmidt hört geduldig zu, argumentiert und erklärt: Personalsteuerung bei gleichzeitigem Personalmangel sei das schwierigste überhaupt. In Zukunft wolle man es womöglich mit einer Zulage für Brennpunktschulen von 200 oder 300 Euro versuchen. Dann sagt er: „Drücken wir uns gegenseitig die Daumen.“ Wie er die Demo fand? Gut, dass auf Probleme hingewiesen wird, einerseits. Andererseits: attraktiver werde die Schule für angehende Lehrer so nicht.

Mehr zum Thema:

Schulbeginn: Berlin findet keine studierten Lehrer

Lehrersuche: Experiment Quereinstieg