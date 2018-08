Schlagabtausch zwischen CDU und SPD in Neukölln

Berlin. Wenn die Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Neukölln am 29. August aus der Sommerpause zurückkehren, dürfte die Stimmung in dem Gremium wohl erst mal angespannt sein. Der Grund: Die CDU-Fraktion ist schlecht auf Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) zu sprechen.

Der forderte nämlich jüngst in einem Interview mit der Berliner Morgenpost, dass das Ordnungsamt auch nach 22 Uhr arbeiten kann. Momentan ist das nicht möglich. „Es ist mit der Lebenswirklichkeit einer Großstadt nicht vereinbar, dass das Ordnungsamt um 22 Uhr Feierabend machen muss“, sagte er. Letztendlich müsse es in Zukunft auf ein Drei-Schicht-System hinauslaufen, so Hikel weiter.

Nun stoßen der Neuköllner CDU zwar nicht diese Forderungen bitter auf, sondern vielmehr der Forderer. Denn, so der Vorwurf der Fraktion an Hikel, stamme diese Idee aus fremden Federn. Oder besser gesagt: aus CDU-Federn. Bereits vor eineinhalb Jahren habe die CDU einen Antrag in die BVV eingebracht mit eben genau diesen Punkten: Längere Arbeitszeiten der Ordnungsamt-Mitarbeiter sowie Ausstattung mit Video- und Fototechnik, Schutzkleidung und Selbstverteidigungskurse. „Die Forderungen, die Hikel der Öffentlichkeit jetzt als seinen neuartigen Ansatz gegen illegale Müllablagerungen auftischt, decken sich erstaunlich detailliert mit unseren damaligen Antragsinhalten“, sagt Gerrit Kringel, CDU-Fraktionsvorsitzender in der BVV Neukölln.

Der CDU-Antrag, von dem Kringel nun spricht, kam am 21. März 2017 in der BVV zur Abstimmung. Der Beschluss: „Das Bezirksamt möge sich bei den zuständigen Stellen dafür einsetzen, dass die Arbeitszeiten der Ordnungsämter der Bezirke berlinweit über 22 Uhr hinaus verlängert werden und personell entsprechend ausgestattet werden.“

Doch, so der Vorwurf der CDU nun, sei seitdem nichts passiert, die Mitarbeiter des Ordnungsamts machten immer noch um 22 Uhr Feierabend, und noch immer sei illegal abgeladener Müll in Neukölln ein großes Problem. „Mit Verlaub und um beim Thema zu bleiben. Das ist großer Müll und stinkt zum Himmel!“, schimpft Kringel jetzt.

Martin Hikel hält jedoch dagegen: Es sei sehr wohl etwas passiert. Zum einen finden seit dem Jahr 2004 Selbstverteidigungskurse für Mitarbeiter des Ordnungsamtes statt. „Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter des AOD nimmt in der Regel alle 14 Tage daran verpflichtend teil“, teilt Hikel gegenüber dieser Zeitung mit. Außerdem sei das Ordnungsamt „bereits mit ausreichend digitalen Fotokameras und Smartphones ausgestattet“, so Hikel weiter. Zudem unterliege es auch nicht dem Bezirk, die Arbeitszeiten des Ordnungsamts neu zu bestimmen, so der Bezirksbürgermeister, sondern müsse Berlinweit einheitlich geregelt werden.

Und was die CDU kann, kann Hikel ebenfalls: scharf schießen. „Ich würde mich aber freuen, wenn die CDU Neukölln künftig sachorientierte, konstruktive und realisierbare Vorschläge für das Fortkommen des Bezirkes unterbreiten könnte.“ Das letzte Wort dürfte in diesem Streit wohl noch nicht gefallen sein.

