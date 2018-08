Senioren demonstrieren in Neukölln für Lärmschutz

Sylvia-Fee Wadehn (in orangener Warnweste) demonstriert mit Bewohnern ihres Seniorenheims für Lärmschutz in der Rollbergstraße

Die Anwohner der Seniorenwohnanlage Moro am Neuköllner Rollberg wollen mehr Ruhe. Einen kleinen Erfolg gibt es aber schon.

Berlin. Die Rollbergstraße ist ab der Mitte gesperrt. Rund 70 Senioren sitzen hier auf Plastikstühlen oder auf den Hockern ihrer Rollatoren und versperren die Straße. Die entgegenkommenden Autos empfangen sie mit einem Trillerpfeifen-Konzert. Die Forderung: Sie wollen, dass in ihre Straße wieder Ruhe einkehrt.

Seit Monaten schon wird die Karl-Marx-Straße saniert. Die Umleitung erfolgte eigentlich über die Rollbergstraße, führte dann in die Hans-Schiftan-Straße und weiter über die Werbellinerstraße bis zur Hermannstraße. Doch seit circa zwei Wochen wurde diese Umleitung zurückgenommen – und der komplette Verkehr rollt nun über die Rollbergstraße in die Hermannstraße, berichtet Sylvia-Fee Wadehn, Geschäftsführerin der Seniorenwohnanlage Moro. „Das größte Problem an der Sache ist, dass die Rollbergstraße nicht geteert ist und es wahnsinnig laut ist, wenn hier die Autos den Berg hochrasen“, sagt sie.

Tatsächlich: So schön das Kopfsteinpflaster auch aussieht – unter den Autorädern entwickelt es doch eine ganz besondere Lautstärke. „Die BVV hat zwar nun beschlossen, die Rollbergstraße zu teeren. Aber erst, wenn die Baustelle an der Karl-Marx-Straße fertig ist. Und das soll frühestens 2021 der Fall sein. Dieses Versprechen bringt uns jetzt im Moment also nichts“, sagt Wadehn weiter.

Die neue Verkehrsleitung üner die Rollbergstraße kam übrigens zu Stande, weil gegenüber des Seniorenheims die Polizeiwache Abschnitt 55 liegt. Und die Polizisten befürchten, dass sie nicht mehr schnell genug ausrücken können, wenn ein Rückstau ihre Straße blockieren sollte.

Renate Kollande ist 90 Jahre alt. Seit 1993 lebt sie in der Seniorenunterkunft am Rollberg. Sie findet: „Es sollte Rücksicht genommen werden auf alte Leute. Wir können jetzt nachts nicht mehr schlafen, so laut ist es. Denn die Fenster können wir bei der Hitze ja nicht schließen. Wenn es aber eine andere Möglichkeit gibt für die Autos zu fahren, dann sollte man die auch nutzen.“

Einen kleinen Sieg haben Wadehn und die Senioren aber schon errungen: Sie haben beim Bezirk durchgesetzt, dass vor dem Eingang zur Seniorenwohnanlage der Bordstein abgesenkt, ein Teil der Straße geteert und ein temporärer Zebrastreifen aufgemalt wurde. „Ich konnte die Straße nicht mehr überqueren weil ich mit den Rädern meines Rollators in den Zwischenräumen der Kopfsteinpflaster hängen geblieben bin“, sagt Kollande und wendet sich laut trillernd dem nächsten fahrenden Auto zu.

