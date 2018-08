Neukölln leicht gemacht

Berlin. Ein Brief von einer Behörde reicht schon aus: Zwischen Fachchinesisch und Paragrafendschungel fällt das Verstehen schwer. Während sich der Durchschnitts-Berliner ärgert und durch den Text kämpft, geben andere komplett auf. Vor allem Menschen mit Lernschwierigkeiten oder geistigen Behinderungen verstehen in einer Welt voller Texte nicht, was gemeint ist, und können so oft nicht richtig an der Gesellschaft teilhaben.

Dabei ist die Lösung für dieses Problem so einfach und nennt sich „leichte Sprache“. Das hat nun auch das Bezirksamt Neukölln erkannt und stellt seinen Webauftritt zusätzlich in leichter Sprache zur Verfügung. Zuvor hatten dies bereits die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Treptow-Köpenick getan. Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) sagt dazu: „Damit sind wir wieder einen Schritt weiter auf dem Weg, als Bezirk für alle da zu sein. Wir wollen, dass jede Bürgerin und jeder Bürger unseres Bezirks aktiv und möglichst selbständig am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann. Unsere Webseite in leichter Sprache ist eine Maßnahme dafür.“

Diese besondere Sprachform ist leicht verständlich und folgt genauen Regeln. So verwendet sie kurze Sätze mit nur einer Aussage, Fachbegriffe werden erklärt, große Zahlen und Abkürzungen vermieden. Auch das Schriftbild ist ungewöhnlich: Die Schrift ist größer als üblich, Bindestriche unterteilen lange Wörter. So entstehen barrierefreie Texte, die für jeden verständlich sind.

Das Bezirksamt Neukölln bietet neben einem kurzen Überblick über Bezirk und Bezirksamt an. Zunächst wurden die bezirklichen Dienstleistungen der Bürgerämter, dem Sozialamt und dem Bereiche Jugend und Gesundheit in den barrierefreien Auftritt integriert. Es geht vor allem darum, dass sich Menschen mit Lernschwierigkeiten leicht und ohne große zusätzliche Hilfe orientieren können. Dazu wurden spezielle Nutzer-Tipps und ein Wörterbuch in leichter Sprache angelegt. Eine verlinkte A-Z-Themenliste bringt den Nutzer gleich zur richtigen Unterseite.

Die bezirkliche Webseite in Leichter Sprache ist über den Link https://www.berlin.de/ba-neukoelln/de-plain/ erreichbar.