Mehr Straftaten: Polizei warnt vor Betreten von „Blub“-Areal

Berlin. Die Auferstehung aus Ruinen zieht sich noch ein wenig hin. Auf dem Areal des ehemaligen Spaßbades „Blub“ in Britz will der Eigentümer, die Höcherl Group aus München, nächstes Jahr Wohnungen bauen - bis dahin bleibt das 35.000 Quadratmeter große Grundstück trotz Verbots Spielwiese für „erlebnisorientierte Jugendliche“, wie es die Berliner Polizei in einem kürzlich veröffentlichten Tweet ausdrückt.

Das Abhängen in den Ruinen des 2002 nach einem Hygieneskandal um Rattenkot im Becken geschlossenen „Blub“ sei in letzter Zeit noch einmal gefährlicher geworden als ohnehin schon, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Fahnder der Abteilung für Jugendgruppengewalt hätten ermittelt, dass es auf dem Gelände in letzter Zeit vermehrt zu Straftaten gekommen sei. So seien ein Raubüberfall mit Messer, eine Körperverletzung und eine sexuelle Belästigung angezeigt worden.

Eindringlich weist die Polizei in ihrem Tweet darauf hin, das umzäunte und in Privatbesitz befindliche Gelände NICHT zu betreten. „Coole Rückzugsorte zum Chillen oder für Insta-Fotos findet ihr sicher an anderen Stellen Berlin“, schreibt die Polizei in jugendaffiner Sprache.

Vor zwei Jahren, im Juli 2016, war es auf dem „Blub“-Gelände zu einer schweren Brandstiftung gekommen. Das Feuer zerstörte 4500 Quadratmeter der insgesamt 9000 Quadratmeter großen Holzfachwerkkonstruktion. Schon nächstes Jahr sollen Bagger auch die letzten Überreste des Spaßbades an der Buschkrugallee beseitigen. Die Höcherl Group will dann ihren „Greenpark“ mit 450 Wohnungen bauen. Das Projekt soll ein Investitionsvolumen von 75 Millionen Euro haben. Nach langen Verhandlungen mit dem Bezirk Neukölln, die zu einer Bauverzögerung von zwei Jahren führten, hat die Höcherl Group zugesichert, neben schicken Stadtvillen auch 81 geförderte Wohnungen zu bauen. Spätestens nach Fertigstellung dürfte sich das „Blub“ dann endgültig ins Reich nostalgisch verklärter Erinnerungen verabschiedet haben.

