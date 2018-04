Schon wieder brennt es im Hochhaus in Gropiusstadt

Zahlreiche Bewohner sammelten sich am Abend vor dem Gebäude. Erst in der Nacht zuvor hatte es in dem Elfgeschosser gebrannt

Erst in der Nacht zuvor hatte es in dem elfstöckigen Gebäude an der Ringslebenstraße gebrannt.

Am Sonntagabend brannte es erneut in einem Wohnhaus in Gropiusstadt. Diesmal standen laut Feuerwehr rund zwei Quadratmeter Gerümpel im Hausflur im fünften Stock des elfgeschossigen Hauses in Flammen. Erneut versammelten sich zahlreiche Hausbewohner vor dem Gebäude im Freien.

Erst in der Nacht zuvor hatte es in dem Haus an der Ringslebenstraße gebrannt. Gegen 23 Uhr war Feuer an verschiedenen Stellen im Keller ausgebrochen.

Laut Feuerwehr brannte ebenfalls Gerümpel, diesmal in mehreren Kellerboxen. Bei dem nächtlichen Brand waren drei Personen verletzt worden.

