Martin Hikel ist neuer Bezirksbürgermeister von Neukölln

Rund eine Woche nach dem Wechsel von Franziska Giffey (SPD) in die Bundesregierung hat der Berliner Bezirk Neukölln einen neuen Bürgermeister. Die Bezirksverordnetenversammlung wählte am Mittwoch den bisherigen SPD-Fraktionsvorsitzenden Martin Hikel zum Rathauschef. Der 31 Jahre alte Lehrer erhielt von 49 abgegebenen Stimmen 27 Ja-Stimmen. 17 Mitglieder votierten mit Nein, 5 enthielten sich. Die Wahl war geheim. Hikel ist der jüngste der zwölf Bezirksbürgermeister in Berlin.

Giffey ist inzwischen Bundesfamilienministerin in der großen Koalition von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Hikel hatte schon bei seiner Nominierung angekündigt, den "pragmatischen und problemorientierten Kurs" fortzusetzen, für den die SPD 2016 gewählt worden sei. "Wir setzen in Neukölln auf eine Politik der reichenden und unterstützenden Hand, die auch klare Stoppsignale sendet."

Neukölln wird wegen des hohen Ausländeranteils, überdurchschnittlich vielen Arbeitslosen und Hartz-IV-Empfängern, der Kriminalität und Müll auf manchen Straßen auch als Problembezirk bezeichnet.