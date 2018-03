Ehemaliger AfD-Stadtrat tritt in die CDU ein

Der von der AfD nominierte Neuköllner Bezirksstadtrat Bernward Eberenz tritt in die CDU ein. Unionspolitiker begrüßen die Entscheidung.

Berlin. Es war keine alltägliche Personalie, mit der Falko Liecke, Kreisvorsitzender der Neuköllner CDU, und amtierender Bezirksbürgermeister, aufwarten konnte: Bernward Eberenz, parteiloser Stadtrat für Umwelt und Natur und ehemaliges Mitglied der AfD, ist am Dienstag in die CDU eingetreten. Nun ist die Union wieder mit zwei Stadträten im fünfköpfigen Neuköllner Bezirksamt vertreten.

Eberenz, seit Januar 2017 Stadtrat auf Vorschlag der AfD, trat im Juli aus der Partei aus, weil der umstrittene AfD-Politiker Andreas Wild als Neuköllner Direktkandidat für den Bundestag nominiert werden sollte. Er habe sich dann viel Zeit gelassen, eine neue politische Heimat zu finden, erklärte Eberenz. Staatspolitische Grundlagen wie etwa Sicherung der Staatsgrenzen, Durchsetzen unserer Rechtsordnung, Einforderung von Toleranz oder "Schutz unserer Sozialsysteme vor überbordender Fremdinanspruchnahme" seien in den vergangenen Jahren zunehmend als "rechtes Gedankengut" diskreditiert worden, sagte er.

Die staatspolitische Vernunft müsse wieder in die Mitte der Gesellschaft zurückgeholt werden. Er habe den Eindruck, dass die CDU derzeit ihren konservativen Kern zurückgewinne. Daher sehe er seinen Eintritt in die Union als richtig an – "trotz GroKo", begründete der Stadtrat seine Entscheidung.

Freude über den Neuzugang

Stefan Evers, Berliner CDU-Generalsekretär, und Falko Liecke freuten sich über den Neuzugang. Er sei ein konservativer und kritischer Geist, dessen Positionen die Debatte in der CDU beleben und bereichern werden, sagte Evers. Liecke lobte Eberenz als engagierte und über Parteigrenzen geachtete Persönlichkeit. Zudem sei das Bezirksamt ein Kollegialorgan, in dem gemeinsam Lösungen gesucht und umgesetzt werden müssten. Das betonte Liecke auch mit Blick auf die Wahl des Bezirksbürgermeisters Martin Hikel (SPD). "Es geht nicht darum, den neuen Bezirksbürgermeister rund zu feilen", sagte er.

Die AfD wird nicht gegen den Verlust des Stadtratspostens vorgehen. Der Posten stehe nicht einer Partei zu, betonte Landessprecher Ronald Gläser. Sie habe lediglich das Vorschlagsrecht, dieses habe die AfD wahrgenommen. Nur wenn Eberenz zurücktreten oder abgewählt würde, könnte die AfD einen neuen Kandidaten nominieren. Gläser gab sich gelassen: Der Wechsel von AfD-Stadträten zur CDU und umgekehrt zeige, dass sich nicht nur die Wähler beider Parteien aus den gleichen Milieus rekrutierten, sondern auch Funktionsträger.

