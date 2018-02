Abriss im Böhmischen Dorf schockiert Anwohner

Berlin. Das Böhmische Dorf in Neukölln ist eines der letzten erhaltenen preußischen Kolonistendörfer. Als solches steht es in seiner Gesamtheit unter Ensembleschutz. Umso schockierter waren Anwohner, als Bagger anrückten und eine der historischen Scheunen an der Kirchgasse jetzt abräumten.

"Als vormaliger Pfarrer im Böhmischen Dorf weiß ich, dass es eine Erhaltungssatzung mit strengen Auflagen gibt, in der von der Beschaffenheit der Zäune bis zur Farbgebung von Fenstern und Außentüren alles geregelt ist", sagt Bernd Krebs. "Umso mehr wundert es mich, dass ein ganzes Gebäude, das zum historischen Bestand gehört, weggerissen werden kann", so der 67-Jährige, der bis 2013 Pfarrer der Bethlehemsgemeinde war. Er frage sich, ob hier illegal gehandelt wurde. Auch Henning Vierck, Gründer des benachbarten Comenius-Gartens, war entsetzt, als er die Lücke in der charakteristischen Scheunenzeile an der Kirchgasse entdeckte. "Es handelt sich doch um ein einzigartiges Baudenkmal, wie ist so etwas bloß möglich", fragt sich der 69-Jährige.

Ursprünglich 18, bis zum vergangenen Wochenende noch 14 Scheunen

Das Kolonistendorf hat in der Tat eine bewegte Geschichte: 1737 hatte König Friedrich Wilhelm I. das aus Ensemble aus neun Doppelhäusern für 18 Familien samt der dazugehörigen Scheunen für 350 protestantische Glaubensflüchtlinge aus Böhmen errichten lassen. Bei einem Brand 1849 wurde das kleine Dorf zwar fast gänzlich vernichtet, 1853 jedoch wieder aufgebaut. "Zwar wurden im Zweiten Weltkrieg vier der 18 Scheunen komplett zerstört und weitere sieben so stark beschädigt, dass sie wieder aufgebaut werden mussten", so Vierck weiter. Aber immerhin stand an der Kirchgasse bis zum vergangenen Wochenende noch eine Reihe aus 14 Scheunen. In dieser klafft nun ein Loch.

Historisch: Die Kirchengasse mit der Reihe aus 18 Scheunen

Doch anders als von den Anwohnern vermutet, war der Abriss keine Nacht-und-Nebel-Aktion des neuen Eigentümers. Die Denkmalbehörde des Bezirks Neukölln hat dem Abriss zugestimmt. "Der Rückbau der Scheune Richardstraße 85 erfolgte in Abstimmung und mit denkmalrechtlicher Genehmigung der Unteren Denkmalschutzbehörde Neukölln", teilt der zuständige Baustadtrat Jochen Biedermann (Grüne) auf Nachfrage der Berliner Morgenpost am Montag mit. Die Scheune sei nicht als Einzeldenkmal, aber als Bestandteil des Denkmalensembles "Böhmisches Dorf" in der Denkmalliste Berlin verzeichnet. Denn bei der Scheune handele es sich um einen Ersatzbau aus der Nachkriegszeit nach 1945. Der Neubau werde sich aber hinsichtlich Höhe und Dachneigung wieder in das Ensemble der die Kirchgasse einreihen, verspricht der Stadtrat.

"Verwunderlich bleibt die Tatsache, dass man im Bezirksamt erst durch die Einschaltung der Berliner Morgenpost darauf gekommen ist, die Anwohner und die an der Erhaltung des böhmischen Dorfes Beteiligten zu informieren", bleibt Bernd Krebs bei seiner Kritik. Transparente Politik sehe anders aus – zumal am vergangenen Mittwoch die Stadtteilkonferenz mit Verantwortlichen aus dem Bezirksamt getagt habe.

