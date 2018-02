Die Polizei krempelt Neukölln um

Großeinsatz am Freitag. 120 Beamte haben Personen, Autos und Lokale in Neukölln kontrolliert.

Berlin. Polizisten beschlagnahmen Spielautomaten in einer Kneipe, sie schließen eine Shisha-Bar, kontrollieren Drogenhändler und Autofahrer: Von 15 Uhr am Freitagnachmittag bis 24 Uhr waren Fahnder rund um den Hermannplatz und der Hermannstraße unterwegs. Angekündigt wurde der Großeinsatz am Freitagnachmittag auf dem Polizei-Einsatzkanal bei Twitter: "Unsere Kollegen der Direktion 5 krempeln heute #Neukölln um".

Dieser Schwerpunkteinsatz der Polizeiabschnitte A54 und A55 wurde von der Bereitschafts-, Verkehrs- und Kriminalpolizei sowie Beamten des Hauptzollamtes und des Ordnungsamtes unterstützt. Vorbeugen gegen Verbrechen, Verkehrskontrollen und Sichtbarkeit der Polizei – darum sollte es bei dem stundenlangen Einsatz in Nord-Neukölln gehen.

Beschlagnahmte Spielautomaten, Shisha-Tabak und Schreckschussmunition

Um Drogenhändler zu überprüfen und festzunehmen, kontrollierten die Beamten 55 Personen, erteilten 18 Platzverweise und stellten Anzeigen wegen des Handels mit Betäubungsmitteln. Auf dem U-Bahnhof Schönleinstraße fanden Polizisten bei einem 17-Jährigen 38 Patronen Schreckschussmunition. Bei Kontrollen in Lokalen an der Jonasstraße, am Karl-Marx-Platz und an der Silbersteinstraße wurden 107 Personen überprüft.

In einem Lokal beschlagnahmten die Beamten zwei Spielautomaten, bei denen ohne Erlaubnis Geld ausgezahlt wurde. An der Silbersteinstraße stellten die Beamten in einer Shisha-Bar einen zu hohen Kohlenstoffmonoxid-Wert fest. Die Feuerwehr schloss den Laden. In einem Lokal sicherte der Zoll 5,5 Kilogramm unversteuerten Shisha-Tabak. Es gab eine Anzeige wegen Steuerhehlerei.

Aber auch Autofahrer waren im Visier der Polizei. Insgesamt wurden 171 Autos und vier Lkw überprüft. Neben 87 Verkehrsordnungswi-drigkeiten und zehn Fahrzeugmängelberichten wurden auch zwei Strafermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Drogen- und Alkoholeinfluss eingeleitet. Ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr ohne Führerschein, ihn zogen die Polizisten an der Hermannstraße aus dem Verkehr.

