Hindus wollen zweiten Groß-Tempel in Berlin

Gleich zwei große Hindutempel sollen bald in Berlin stehen. Nach einer indischen Gemeinde hat nun auch eine weitere Hindu-Gruppe eine Baugenehmigung für einen Tempel in Neukölln beantragt. Der soll ähnliche Ausmaße wie der bereits begonnene Bau haben – laut Planung immerhin der zweitgrößte Hindutempel Europas.

Die Arbeiten für den ersten großen Hindutempelbau in Berlin haben noch gar nicht richtig begonnen, da ist schon der zweite in Planung. Der Verein Berlin Hindu Mahasabhai plant einen eigenen Bau an der Blaschkoallee/Ecke Riesestraße. Bisher trafen sich die rund 200 Gemeindemitglieder in einem Kellerraum in der Urbanstraße 176. "Der war jetzt aber ein bisschen kaputt“, sagt Nadarajah Thiagarajah vom Verein. Nun soll also ein eigenes Gebäude her.

Die Gemeinde um den Verein Hindu Mahasabhai besteht seit 1992 und setzt sich aus Tamilen zusammen, die aus Sri Lanka stammen, aber auch aus Hindus indischer und anderer Herkunft. Viele der tamilischen Gemeindemitglieder haben ihre Heimat Mitte der 80er-Jahre verlassen, als sich der Konflikt zwischen der singhalesischen Mehrheit und der tamilischen Minderheit verschärfte. In Deutschland leben gegenwärtig 60.000 Tamilen aus Sri Lanka, von denen etwa 45.000 Hindus sind.





Der neue Tempel trägt den Namen des Gottes Murugan, soll also Mayurapathy Sri Murugan Tempel heißen. Der Verein hat vom Bauamt bereits einen positiven Bauvorbescheid erhalten und wartet nun auf weitere Genehmigungen, sagt Nadarajah Thiagarajah. Noch sei auch nicht klar, wie groß der Tempel genau werden soll. 200 Quadratmeter und ein Eingangsportal von neun Metern Höhe sind geplant.

In Neuköln wäre dies der zweite Hindutempel. Den Spatenstich für den ersten setzte Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD) Anfang vergangenen November. Den Sri Ganesha Hindu Tempel baute der gleichnamige Berliner Verein. Die beiden Tempel unterschieden sich vor allem durch die Gottheiten, denen sie gewidmet sind, sagt Nadarajah Thiagarajah. Murugan ist der hinduistische Kriegsgott, der elefantenköpfige Ganesha der Gott der Weisheit.

Bei den Gemeindemitgliedern rund um den Sri Ganesha Hindu Tempel Verein handelt es sich um Hindus aus ganz Indien, darunter auch indische Tamilen, so Vereinspräsident Avnish Kumar Lugani. Rund 1000 Familien gehören dazu, 30 bis 40 Personen kämen bislang im Schnitt zu den Zeremonien und Versammlungen, die zumeist im Vereinsbüro in der Rollbergstraße 22 stattfinden. "Das ist bei uns wie in einer Kirche. Die Leute müssen Zeit haben. Aber sie müssen immer schaffen“, sagte Avnish Kumar Lugani. "Schaffe, schaffe, Häusle baue“, fügt er hinzu und lacht.

Das indische Frühjahrsfest soll an der Baustelle groß gefeiert werden

"Häusle baue“ wäre eine stark untertriebene Formulierung für das, was der Sri Ganesha Hindu Tempel Verein vorhat. Denn der Tempel wird der größte in Deutschland und der zweitgrößte Europas. Der größte steht in Birmingham. 18 Meter lang und 18 Meter breit soll der Berliner Tempel auf einem 5000 Quadratmeter Grundstück in der Hasenheide werden. Besucher werden das Gelände durch einen 17 Meter hohen, mit Skulpturen und Ornamenten verzierten Eingangsturm betreten. Wenn alles wird wie geplant, dürften allein wegen des neuen Baus durchaus mehr Gläubige kommen als bisher. Dementsprechend wird auch Platz für 300 von ihnen sein.

Der Trägerverein beziffert die Baukosten auf rund 850.000 Euro. Nach den religiösen Regeln wird der Bau des Tempels allein aus Spendengeldern finanziert. "Wir wollen nicht nur einen Tempel bauen, sondern unsere Gemeinschaft fördern und einander helfen“, sagt Avnish Kumar Lugani. Der Tempel soll allen 6000 Hindus in Berlin offen stehen. Der Baubeginn ist für März diesen Jahres geplant. Noch wartet die Gemeinde auf die Baugenehmigung, doch Bürgermeister Buschkowsky hat bereits zugesagt, dass dies reine Formsache sei.

25 Hindu-Tempel gibt es nach Angaben der Universität Luzern in Deutschland, viele davon in Wohnungen oder Kellerräumen. Bisher steht der größte Hindutempel Deutschlands und auch zweitgrößte Tempel Europas in Hamm in Nordrhein-Westfalen.

Der Sri Kamadchi Ampal Tempel wurde von Sri Lanka-Tamilen erbaut und im Juli 2002 eingeweiht. Er ist 700 Quadratmeter groß und im südindischen Stil erbaut, heißt es in einer sechsseitigen Informationsbroschüre, die der Oberbürgermeister der Stadt Hamm heraus gibt. Der Tempel ist längst nicht nur ein wichtiger religiöser Ort für Europas Hindus geworden, sondern auch eine Touristenattraktion. 15.000 bis 20.000 Besucher, vor allem Gläubige, kommen jeden Sommer zum zweiwöchigen Tempelfest nach Hamm.

Auch der Sri Ganesha Hindu Tempel Verein plant derzeit ein öffentliches Fest. Anlass soll das indische Frühjahrsfest sein, kündigt Avnish Kumar Lugani an. Voraussichtlich am 17. Februar soll an der Baustelle für den neuen Tempel gefeiert werden, traditionell gelb gekleidet und mit vielen Drachen am Himmel.