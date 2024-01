Berlin. Seit Montag wundern sich Passanten über die lichtlosen Ampeln an einem von Berlins prominentesten Verkehrsknotenpunkten.

Verwundert stehen die Passanten an der Oranienburger Straße vor der Fußgängerampel und warten auf irgendein Lichtzeichen. Aber es kommt keins. Erst nach einer ganzen Weile laufen sie los und überqueren die Oranienburger Straße an der Einmündung in die Friedrichstraße vorsichtig mit Rechts- und Linksblicken.