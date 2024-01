Berlin. Kaum ein Krimi, Film oder Theaterstück kommt ohne Makeup und Kunstblut von Kryolan aus. Die Berliner Firma ist weltweit erfolgreich.

In der Papierstraße im Wedding liegt ein wenig versteckt die Firmenzentrale von Kryolan, Hersteller für Professional Make-Up. Das Unternehmen ist ein so genannter „Hidden Champion“, denn es hat sich in seiner Sparte in Europa als Marktführer etabliert, ohne dass es den meisten Menschen bekannt ist. Kryolan stellt 20.000 Produkte im Bereich Profi-Kosmetik her, die es in 90 Ländern vertreibt. Professionelles Make-up für Theater, Fernsehen und Film in Deutschland kommt fast ausschließlich von Kryolan: 95 Prozent Marktanteil haben die Berliner allein in Deutschland, an Berliner Theatern sind es sogar 99 Prozent. Im Jahr stellt Kryolan mehr als 10 Tonnen Kunstblut her. Wirtschaftsenatorin Franziska Giffey hat das Erfolgs-Unternehmen am Montag in der Reihe „Made in Berlin“ besucht.