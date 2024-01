Berlin. Eine kompakte Auswahl der wichtigsten Projekte für den Bezirk Mitte. Was gebaut, verbessert und eröffnet werden soll.

Im Herzen der Stadt gibt es 2024 sehr viel zu tun. Denn in Mitte wurden 2023 nicht nur die meisten Drogentoten gefunden, in Mitte gibt es vielleicht auch die meisten Luxus-Quartiere mit gleichzeitigem eklatanten Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Doch Bezirksamt und Senat versuchen mit ambitionierten Vorhaben gegenzusteuern.

2024 werden in Mitte zwei neu gebaute Grundschulen eröffnen. Hier ein Entwurf des Grundschulneubaus in der Adalbertstrasse 53. © BM | Bruno Fioretti Maquez Architekten

Berlin-Mitte: Darauf dürfen sich die Bürger freuen

In Mitte werden dieses Jahr nicht nur zwei neu errichtete Grundschulen in Adalbertstraße und Reinickendorfer Straße eröffnet, sondern auch das Stadtbad Tiergarten. Damit weniger Radfahrer und Fußgänger durch Pkw verletzt werden, sollen insgesamt 50 Kreuzungen umgebaut werden. Ein Kiezhausmeister soll dazu beitragen, die Lebensqualität auf dem Leopoldplatz zu verbessern. Zudem wird der Masterplan für Berlins Mitte, der das Gebiet zwischen Alexanderplatz und Brandenburger Tor umfasst, vorankommen. Bis Ende Januar 2024 können Berlinerinnen und Berliner noch ihre Ideen auf der Online-Plattform mein.berlin.de einreichen. Danach werden die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung ausgewertet.

Die Kreuzung Wilhelmstr./Unter den Linden ist eine von 50 Kreuzungen, die sicherer für Fahrradfahrer und Fußgänger werden sollen. © Funke Foto Services | Reto Klar

