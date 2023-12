Berlin. Das Ausmaß des aufflammenden Nahostkonflikts hat auch Berlin hart getroffen. In Berlin-Mitte ereigneten sich dramatische Fälle.

Es vergingen gerade einmal elf Tage, da wurde auch den Berlinerinnen und Berlinern klar, welches Ausmaß Hass und Gewalt angenommen hatten. In der Nacht zum 18. Oktober warfen zwei unbekannte Personen Molotowcocktails auf die Synagoge der jüdischen Gemeinde Kahal Adass Jisroel in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte. Die Brandsätze verursachten keinerlei Schäden, aber der Schock und die Angst sitzen noch immer tief.