Berlin. Hinter dem Berliner Dom wurden zehn Bäume gefällt. Eine Krankheit schwächte sie so stark, dass sie die Verkehrssicherheit gefährdeten.

Iris May

Bereits in den Jahren 2013 und 2017 haben Berlins Stadtgärtner das gefürchtete Pseudomonas-Bakterium an Berlins Kastanien entdeckt. Pseudomonas ist ein hoch ansteckendes Bakterium, das Rinde und Holz des Baumes so schwächt, dass Pilze eindringen können. Wegen abgestorbener Baumteile mussten jetzt am Lustgarten zehn Bäume gefällt werden, bei anderen wurde lediglich die Baumkrone gestutzt. Anders konnte die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer nicht gewährleistet werden, wie das Bezirksamt Mitte mitteilt. Welche Bäume ersatzweise angepflanzt werden, steht noch nicht fest.

Standorte der Bäume mit Bakterienbefall in Berlin. Weiß markiert sind befallene Rosskastanien (Aesculus Hippocastum), die Standorte der befallenen rot blühenden Rosskastanien (Aesculus x Carnea) sind rot markiert. © Pflanzenschutzamt Berlin | Pflanzenschutzamt Berlin

Stadtbäume stehen unter besonderem Stress – erst recht im Klimawandel

Stadtbäume haben generell eine kürzere Lebensdauer als Waldbäume, erklärt Umweltexperte Derk Ehlert von der Senatsverwaltung. Sie müssten unter anderem wegen der urbanen Versiegelung der Böden mit weniger Wasser auskommen, hätten oft einen hohen Wurzeldruck und Stammschäden verschiedenster Art. Durch den Klimawandel seien diese Bäume jetzt zusätzlich gestresst, beispielsweise durch intensivere Sonneneinstrahlung, extremere Winde, vereinzelte Stürme und generell weniger Niederschläge.

Die entfernten Bäume hinter dem Berliner Dom sollen durch Neupflanzungen ersetzt werden. © Funke Foto Services | Reto Klar

„Wir sehen heute Krankheiten bei Bäumen, die es vor 30 Jahren kaum gab.“

Zu wenig Regen und zu viel Hitze machen Berlins Bäumen bereits seit einer Weile zu schaffen. Seit 2017 beobachten Biologen, dass bestimmte Bäume außer von Pilzen und Schädlingen auch von Bakterien befallen werden. Mit dem Klimawandel hat sich das Risiko neuer Baumkrankheiten vergrössert. Aktuell sind es besonders zwei Bakterienkrankeiten, die in Europa häufiger auftauchen und den Kastanien zu schaffen machen: Neben dem Pseudomonas-Bakterium, kursiert noch das Feuerbakterium Xylella Fastidiosa. „Wir sehen heute Kankheiten bei Bäumen, die es vor 30 Jahren kaum gab“, sagt Derk Ehlert.

Experte: „Den Baum, der alles aushält, den gibt es nicht“

Derk Ehlert kennt die Krankheiten genau, mit denen Berlins Stadtbäume zu kämpfen haben. „Kastanien werden zur Zeit vom BakteriumPseudomonas, dem Pilz Verticillium und auch von Hallimasch-Arten befallen, was mittelfristig bei hohem Stress auch zum Absterben führen kann.“ Viele der befallenen Bäume sind Rosskastanien, aber es sind auch andere Baumarten betroffen. Direkte Bekämpfungen gebe es nicht. Man könne lediglich die Stressoren von Bäumen verringern, damit sie länger leben. Dafür sei aber eine Detaildiagnose und Standortanalyse erforderlich. Welche Baumarten die Kastanien ersetzen können, kann pauschal nicht gesagt werden. Einen Industriebaum, der alles aushält oder der gegen jede Krankheit resistent ist, gebe es im Augenblick nicht, so Ehlert.

Kranke Bäume können sich nicht ausreichend gegen Pilze schützen

Berlins Kastanien sind von verschiedensten Pilzen befallen - beispielsweise vom Samtfußrübling, vom Austernseitling, von Lackporlingen, dem Zunderschwamm oder dem Gallertfleischigen Kammpilz. Jörg Grüner von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg: „Einheimische Pilze haben nur eine Chance, wenn sie einen schon geschwächten Baum befallen“. Normalerweise wehre sich ein Baum mit seinen ganz eigenen Mitteln gegen Eindringlinge. Er versuche den Pilz abzuschotten und einzudämmen. Weiterhin bilde er Wundholz aus, damit der holzzersetzende Pilz sich nicht weiter ausbreitet. Schafft es der Baum nicht, sich rechtzeitig zu schützen, wächst der Pilz mit seinen Hyphen in die Holzstruktur ein. Im Holz ernährt er sich dann von Lignin oder Cellulose.

Gesundheit von 900.000 Bäume in Berlin streng überwacht

Im so genannten Baumkataster Berlin sind über 900.000 aktive Bäume mit ihren Daten erfasst. Jeder Stadtbaum wird einmal im Jahr auf seine Gesundheit hin untersucht. Erkrankt ein Baum, wird er häufiger untersucht. Das ist nicht nur für das Wohlbefinden der Bäume und die Zufriedenheit der Berliner wichtig, sondern auch für deren Sicherheit. Durchschnittlich stehen an jedem Kilometer Stadtstraße heute rund 80 Bäume, das ergibt einen Gesamtbestand von weit über 430.000 Straßenbäumen. Diese und andere Bäume müssen gesund sein, um niemanden durch Umstürzen oder Herabfallen von Ästen zu gefährden.

Berlins Mitte: Beispiellose Wiederaufforstungsaktion nach dem Zweiten Weltkrieg

So grün wie heute war Berlins Mitte nicht immer. In der Nachkriegszeit und während der Blockade trieb die Not viele Berliner und Berlinerinnen dazu, fast alle Bäume und Sträucher im Tiergarten abzuholzen. Von ursprünglich 200.000 Bäumen waren am Ende nur noch 200 übrig. Der Schriftsteller Max Frisch beschrieb den Berliner Tiergarten um 1949 als „baumlose Steppe“. Doch die Berliner erhielten nach der Blockade Hilfe aus Großbritannien: 250.000 Setzlinge wurden über die Luftbrücke eingeflogen. Weitere Baumspenden im Umfang von einer Million Setzlingen zur Wiederaufforstung des kahl-geschlagenen Parks erreichten Berlin aus anderen deutschen Städten und Gemeinden. Zum Gedenken an diese Spenden wurde im Juli 1952 am Großen Weg im Berliner Tiergarten eine Stele aus Muschelkalk errichtet.

Geschwächter Baum mit Pseudomonas-Bakterien-Befall auf der Rinde. © Pflanzenschutzamt Berlin | Pflanzenschutzamt Berlin

Mehr zum Thema