Berlin. In direkter Nachbarschaft zur Museumsinsel locken 2023 zwei Adventsmärkte Besucher an. Wir haben sie direkt miteinander verglichen.

Noch bis 2024 ist der beliebte „Weihnachtszauber am Gendarmenmarkt“ wegen Bauarbeiten auf dem Bebelplatz zu finden. Mehrfach wurde er in den vergangenen Jahren zum „schönsten Weihnachtsmarkt Deutschlands“ gekürt. In fußläufiger Nähe hat dieses Jahr allerdings ein weiterer Markt eröffnet, der keinen Eintritt kostet und die Besucher in Begeisterung versetzt: Der Wintermarkt am Humboldtforum. Veranstalter Thilo-Harry Wollenschlaeger (57) betont: „Wir wollen keine Konkurrenz zum Gendarmenmarkt sein. Dort planen viele Menschen ja bereits im Sommer ihre Weihnachtsfeier. Wir haben gar nicht so viele Restaurantzelte.“ Im Büro Russ, das den Weihnachtszauber am Bebelplatz organisiert, heißt es: „Der Wintermarkt ist keine Konkurrenz. Eher haben wir dieses Jahr mit dem Wetter zu kämpfen.“

Eintritt oder kein Eintritt - Zwei Standpunkte

Die Kosten für Lebensmittel, Personal und Energie steigen. Dennoch findet der Organisator des Wintermarktes, Thilo-Harry Wollenschlaeger: „Diese Art von Veanstaltung sollte auch in Zukunft keinen Eintritt kosten, denn sie ist nicht nur für die oberen Zehntausend da.“ Es kämen viele Touristen, aber eben auch Familien. Im Büro Russ, das den Weihnachtszauber organisiert, ist man andrerer Meinung: „Betriebswirtschaftlich sind wir auf Eintrittsgelder angewiesen“, sagt David Russ. „Die hohen Qualitätsansprüche mit den besonderen Ausstellern, den Innenbereichen, dem Rahmenprogramm und der Dekoration geht nur mit Eintrittsgeldern“.

Bebelplatz: Edel-Gastronomie und Kunsthandwerk

Kunsthandwerk ist das Markenzeichen des Weihnachtszaubers am Gendarmenmarkt: 87 Aussteller zeigen, teilweise im beheizten Kunsthandwerker-Zelt, dieses Jahr außergewöhnliche Artikel — Von der Badezimmerfliese mit Astronaut, über die Glitzergurke für den Weihnachtsbaum bis hin zur filigranen 3-D-Postkarte aus Papier gibt es hier alles. Auch Gourmets kommen auf ihr Kosten. Neben Crepes, Raclette und Heidelbeer-Glühwein to go gibt es auch Zelte von Traditions-Restaurants, wie beispielsweise Lutter und Wegner, in dem schon E.T.A. Hoffmann gespeist haben soll oder Tiroler Berghütten-Feeling wie im Zelt vom österreichischen Restaurant Kasermandl.

Wintermarkt: Leckereien „auf die Hand“

Wer in der historischen Mitte Hunger bekommt, kann auf dem Wintermarkt allerlei Leckereien essen. Zum Beispiel Flammlachs, frittierte Kartoffelspiralen, Langos, Apfelringe oder Feuerzangenbowle mit flambiertem Zimt-Zucker-Hut. Wie gut das ankommt, hat selbst Thilo-Harry Wollenschläger verblüfft. In den knapp zwei Wochen, die der Markt geöffnet hat, habe das Team des Event-Managers bereits ein Dutzend positive Rückmeldungen erhalten. „Einmaliges Ambiente!“ oder „So ordentlich und sauber!“ Dabei sei „Lob ganz selten!“ Normalerweise würden Menschen nur eine Email schreiben, wenn es etwas zu meckern gibt, wenn beispielsweise das Bier zu kalt oder zu warm war oder der Bierschaum nicht optimal.

Wintermarkt: 1,2 Millionen für die Grundausstattug

Eigentlich wollte Thilo-Harry Wollenschaeger mit 57 Jahren beruflich kürzertreten. Doch dieser Markt habe ihn zu sehr gereizt. Seit Januar 2023 habe er am Konzept gefeilt, war mit dem Humboldtforum, sowie seinem Freund, dem Lichtdesigner und „Illuminator“Andreas Boehlke in engem Austausch. Letztlich habe er in die Ausstattung des Marktes 1,2 Millionen Euro investiert: Stehtische in Tannenform, 80 brandneue Buden in Winterblau, geschnitzte Tiere, ein eigenes Logo, eine besondere Mülltonnenverkleidung. Auch das Lichtkonzept mit 16 Hochleistungs-Projektoren, dessen Kosten geheim sind, ist aufwändig.

Direkter Vergleich Wintermarkt versus Winterzauber:

Merkmal / Eigenschaft Wintermarkt im Humboldtforum Weihnachtszauber am Bebelplatz Eintrittspreis ohne Eintritt 2 Euro für Erwachsene ab 12 Jahren Anzahl der Aussteller ca. 100 Aussteller, v.a. Gastronomie 130 Zelte (87 Kunst, 26 Gastro) Kultur-Programm täglich (unregelmäßig) täglich ab 16 Uhr Besondere Schauspieler/Charaktere Schneekönigin Eiskönigin, Nussknacker, Wolke u.a. Spezial Familientag mittwochs Silvester WeihnachtsZauber Bestes Getränk Berliner Feuerzangenbowle Cocktail Rudolf on Rum Kulinarisches Highlight Pilz Stroganoff Raclettebrot mit Trüffel Öffnungszeiten bis 7.1., täglich 11 bis 22 Uhr tgl. außer 24.12., bis 31.12., 12-22 Uhr Besucher 2023 bis 12.12.23 rd. 180.000 (im Schlüterhof) rund 170.000 Illumination Ja. Am Schloss und im Schlüterhof. Ja. Humboldt-Uni, Hotel de Rome.

